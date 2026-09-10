60 trabajadores de una importante metalúrgica llevaron adelante un reclamo frente a la fábrica, ya que en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, la empresa les debe dos meses de sueldo y tiene frenada la producción.

{{{htmlAmp}}}

El conflicto se desarrolla en Vaspia S.A.I.C., ubicada en Eva Perón 2746, en Lanús Este. La firma se dedica a la fundición y extrusión de latón y bronce y fabrica, entre otros productos, válvulas para garrafas y barras utilizadas por tornerías y empresas de grifería.

Los empleados aseguran que los incumplimientos se arrastran desde hace aproximadamente dos meses y que también alcanzan a los aportes jubilatorios y de obra social descontados de sus haberes. La situación dejó a numerosas familias sin ingresos y aumentó la incertidumbre sobre la continuidad de la fábrica.

La empresa busca despedir trabajadores

Según los trabajadores, la actividad está paralizada porque no cuentan con materia prima para continuar produciendo. Uno de los empleados, que lleva 31 años en la planta, explicó que el conflicto se profundizó después de una reunión en la que uno de los responsables de la firma habría planteado reducir la cantidad de trabajadores.

Sin materia prima ni respuestas: la fábrica paralizada y el golpe de las importaciones

"Quería que 10, 15 o 20 trabajadores se fueran de la fábrica, pagándoles mal. Los que quedaran debían producir y, si sobraba algo después de comprar materia prima, recién cobrar las deudas», relató David en diálogo con Mundo Gremial. La propuesta generó rechazo entre los empleados, que aseguran que después de aquel encuentro los responsables de la empresa dejaron de presentarse y tampoco avanzaron con el pago de las sumas adeudadas.

En ese sentido, agregó: "No queríamos hacer esta protesta, pero nos obligaron. Después de aquella reunión no volvieron, no nos pagaron y decidimos manifestarnos".

La falta de insumos se convirtió en otro de los principales problemas para los empleados. Según denunciaron, la fábrica dejó de recibir materia prima y actualmente no puede sostener su actividad habitual. Otro de los empleados, en charla con C5N apuntó contra el avance de productos importados como parte del escenario que atraviesa la industria.

Familias sin ingresos y el drama de empleados con más de 20 años de servicio

Los trabajadores también cuestionan la falta de respuestas de los propietarios y aseguran que "los dueños desaparecieron" después de que se agravara la situación. Para quienes llevan décadas en la empresa, el impacto excede la pérdida momentánea de ingresos. La mayoría de la plantilla tiene más de 20 años de antigüedad y sostiene económicamente a sus familias.