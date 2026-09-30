Tienen 16 años y crearon una plataforma de IA que combate incendios forestales en todo el país: ya detectó más de 600 focos

Los incendios que cubrieron parte de la Patagonia recientemente encendieron la chispa de la invención en cuatro jóvenes de 16 años que, preocupados por el avance del fuego, crearon un revolucionario instrumento de detección de desastres ambientales con el que se pudieron combatir 600 incendios forestales. Declarado de Interés Científico y Tecnológico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ‘Satellites on Fire’ es un recurso de alerta temprana para frenar incendios forestales antes de que se vuelvan incontrolables.

{{{htmlAmp}}}

Probado en 19 países, uno de ellos Estados Unidos, ‘Satellites on Fire’ puede detectar desde la caída de un rayo hasta el primer rastro de humo más rápido que los sistemas de la NASA. El sistema es muy sencillo, más allá de su originalidad: una vez identificado, emite un alerta automático por WhatsApp, mail o SMS para que los equipos de emergencia puedan actuar cuando el fuego todavía es pequeño y fácil de apagar. El trabajo de esta herramienta combina la visión de satélites que dan imágenes nuevas cada diez minutos, cámaras instaladas estratégicamente en el terreno e Inteligencia Artificial propia que analiza toda esa información en segundos.

En los primeros pasos de este invento estuvieron detrás 16 mentores y hoy en día se desarrolla por el constante trabajo de 17 personas que hacen crecer este importante instrumento con el apoyo de capital privado (con inversiones de más de 3 millones de dólares) y el trabajo activo en conjunto con gobiernos municipales y provinciales.

Para llegar a lo que ‘Satellites On Fire’ es hoy, los fundadores tuvieron algunas piedras en el camino: comenzaron a desarrollar una solución para el problema de los incendios forestales sin tener tanto conocimiento de cómo los organismos de respuesta se preparaban, lo que llevó a que, luego de meses de trabajo en el desarrollo de la herramienta, Parques Nacionales les dijera que lo que habían hecho no les servía. Esa crítica llevó al proyecto a lo que es hoy: no solo detecta y alerta de manera temprana, también es un modelo de predicción de propagación de incendios que ayuda al monitoreo de los mismos una vez que se desatan. Es además la primera solución enfocada en software con un modelo adaptado a la región de LATAM y su uso en la actualidad está en ascenso, ya que también podría aplicarse a otro tipo de fenómenos naturales o serle útil a empresas forestales, energéticas, agrícolas o gobiernos.

“El objetivo siempre fue que no sea simplemente por hacer plata, sino que sea por proteger vidas, proteger personas, proteger comunidades”, explicó a El Destape Franco Rodriguez Viau, CEO y cofundador, que decidió abandonar sus estudios de Ingeniería en Inteligencia Artificial para dedicarse a tiempo completo a ‘Satellites on Fire’. Sin duda esa meta está cumplida, ya que este instrumento ya ayudó a combatir más de 600 incendios forestales y, teniendo en cuenta que solo en 2025 en Argentina se registraron 1780 quemas que afectaron más de 430.000 hectáreas en todo el país, es un paso muy importante para que cada vez más desastres ambientales de este tipo puedan prevenirse o reducir su impacto.

Por otro lado, ‘Satellites On Fire’ no queda exenta de la discusión acerca de empleos que ‘reemplaza’ la IA y el efecto en el medioambiente que asistentes virtuales como ‘Chat GPT’ generan. Según un informe de ‘RationalFX’, en 2025 se perdieron unos 245.000 empleos en el mundo por el avance de la Inteligencia Artificial y la automatización. Por otro lado, como detalla un estudio de la revista académica ‘Patterns’, los sistemas de IA emitieron entre 32,6 y 79,7 millones de toneladas de dióxido de carbono durante 2025, lo que equivale al total de emisiones de Nueva York durante todo el 2023. Sin embargo, los fundadores de ‘Satellites On Fire’ insisten en destacar que la Inteligencia Artificial es clave para la conservación de la biodiversidad y el planeta, sobre todo teniendo en cuenta que su creación genera un impacto mucho más positivo que el negativo que representa el procesamiento de los algoritmos que utiliza.

“Satellites on Fire” crece a diario y ya obtuvo el reconocimiento de 10 organismos enfocados en el clima y la innovación para la protección ambiental que apoyaron esta herramienta: ‘Impact Apps’ de ‘Open Space’ (plataforma que rastrea problemáticas ambientales en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Cuba, Venezuela y Colombia) y ‘CATAL1.5T’ (programa de aceleración, financiado por el Fondo Verde para el Clima de la ONU), entre otros. El empuje no solo fue monetario: también recibió el premio Integral de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina por la innovación en sostenibilidad y ganó el concurso Nacional de Innovaciones (INNOVAR) del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Además, ‘Satellites On Fire’ logró el primer puesto en la competencia regional organizada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) y la ‘EMI Mark Mobius Pitching Competition’ de la Universidad de Cornell.

Viau y los cofundadores no se quedan con lo logrado y apuntan a seguir aumentando el uso de la herramienta que crearon: “Nos gustaría posicionarnos en 2030 como referentes regionales en la protección contra incendios forestales. Planeamos expandirnos hacia tecnologías de respuesta y extinción de incendios, como los drones, logrando así ser la solución integral a este problema en el mundo”, cierra.