Tiene 615 habitantes, cascadas y piletas naturales: el pueblo cordobés ideal para una escapada.

Entre las sierras de Córdoba hay pequeños pueblos que, durante el verano, multiplican su movimiento gracias a sus paisajes naturales. Uno de ellos es Cabalango, una localidad de apenas 615 habitantes que atrae a miles de visitantes cada temporada por sus cascadas, sus piletas naturales y la tranquilidad de sus alrededores.

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Situado en el Valle de Punilla, el destino se encuentra a unos 52 kilómetros de Córdoba capital y muy cerca de Villa Carlos Paz y Tanti. Su principal atractivo es el río, que atraviesa formaciones rocosas y da lugar a distintos rincones para refrescarse, descansar junto al agua y disfrutar de una jornada al aire libre.

A diferencia de los grandes centros turísticos de la provincia, Cabalango conserva una atmósfera apacible, con calles arboladas, construcciones bajas y un entorno serrano que invita a bajar el ritmo. Aunque recibe una importante afluencia de turistas durante los meses de calor, todavía ofrece una alternativa para quienes buscan combinar naturaleza y descanso.

Cascadas y piletas naturales: el principal atractivo de Cabalango

El protagonista de este rincón cordobés es el río Los Chorrillos, que recorre el paisaje entre piedras, pequeñas cascadas y hoyas naturales. A lo largo de su curso aparecen sectores de aguas tranquilas y espacios donde es posible sentarse a contemplar el entorno.

Uno de los puntos más visitados es el balneario municipal, que cuenta con playas de arena y piletones naturales formados por las características del terreno. Las rocas, la vegetación autóctona y las tonalidades doradas que adquiere el paisaje completan una postal serrana que convoca tanto a familias como a grupos de amigos.

El lugar permite pasar varias horas junto al río, alternando momentos de descanso con caminatas por las inmediaciones. Sin embargo, es importante prestar atención a las condiciones del agua y a las indicaciones de seguridad, especialmente después de las lluvias, cuando el caudal puede aumentar de manera repentina.

Entre los recorridos mencionados en la zona se encuentra el trayecto que conecta Los Socavones con la confluencia del río y el arroyo Cristal, también conocido como Toro Muerto. Desde allí, el paseo puede continuar en dirección a Villa Flor Serrana o hacia una formación rocosa conocida como la Trompa de Elefante.

Estos caminos permiten descubrir otra cara del destino, con vegetación serrana, piedras de distintas formas y rincones alejados del movimiento de las playas más concurridas. Antes de emprender una caminata, conviene consultar las condiciones de acceso, la dificultad del recorrido y las recomendaciones locales.

Qué hacer en Cabalango además de disfrutar del río

La localidad también cuenta con atractivos culturales. Uno de ellos es el Monumento al Indio Bamba, una escultura realizada por Miguel Pablo Borgarello e inspirada en la obra La leyenda sobre Bamba, del escritor Ataliva Herrera.

Cabalango ofrece alternativas para quienes quieren recorrer el paisaje a pie y conocer sectores menos transitados.

A su vez, el pueblo dispone de distintas opciones de alojamiento, entre ellas cabañas, hoteles y campings, que permiten organizar tanto una visita de un día como una estadía de fin de semana. Su ubicación también facilita combinar la jornada de río con paseos por otros puntos del Valle de Punilla. A pocos kilómetros se encuentran Villa Carlos Paz, con su oferta gastronómica y recreativa, y Tanti, otro destino serrano elegido por sus paisajes y cursos de agua.

Dónde queda Cabalango y cómo llegar

Cabalango está ubicado en el Valle de Punilla, a unos 52 kilómetros de la ciudad de Córdoba, aproximadamente a 12 kilómetros de Villa Carlos Paz y a 8 kilómetros de Tanti. Desde Córdoba capital, el viaje en auto se puede realizar por la Ruta Nacional 20 y los accesos que conectan con la región de Punilla. La duración del trayecto depende del tránsito y del recorrido elegido.