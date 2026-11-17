En épocas de crisis algunas historias de vida giran por completo. El caso de Tato no escapa a esa lógica. Cansado del ritmo de la ciudad y de las presiones económicas, a los 55 años este hombre decidió empezar de nuevo en Villa Larca, en las sierras de San Luis.

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Tato vendió el departamento de 85 metros cuadrados que tenía en Caseros y se mudó junto a su pareja, Sonia. Convirtieron un terreno árido en un espacio verde, levantaron gran parte de una vivienda con sus propias manos y reutilizaron madera de pallets para fabricar muebles y objetos.

Villa Larca es una localidad ubicada sobre la Ruta de los Comechingones. Allí adquirieron un terreno de más de 1.000 metros cuadrados, a aproximadamente un kilómetro y medio del pueblo. Sin experiencia previa en la vida rural, se propusieron transformar ese lugar en un hogar.

Una casa construida con materiales reciclados

La vivienda tiene 110 metros cuadrados y fue levantada casi en su totalidad por Tato y Sonia. Contrataron trabajadores para realizar la estructura principal y colocar el techo, pero ellos se encargaron de toda la parte de las instalaciones y terminaciones. Juntos hicieron la plomería, la electricidad, la pintura y los revestimientos.

La reutilización de madera de pallets tuvo un rol clave en el interiorismo de la vivienda. Tato, quien se convirtió en carpintero autodidacta, recuperó esos materiales para fabricar barras, estantes, lámparas y distintos muebles.

La propiedad cuenta con un dormitorio principal, un taller y una oficina en la planta alta con vista a las sierras. También tiene un baño con terminaciones artesanales en piedra y doble bacha. Para calefaccionar los ambientes instalaron una salamandra multifunción, que incorpora un horno.

De terreno árido a huerta orgánica

La transformación en la vida de ambos no quedó limitada solo a la construcción de la vivienda. Cuando llegaron, el terreno estaba seco y casi no tenía vegetación pero con trabajo, compost casero y un sistema de riego planificado, lograron desarrollar una huerta orgánica donde cultivan calabazas, tomates, pepinos, melones y sandías. También plantaron álamos, fresnos y sauces para recuperar verde en el paisaje.

El trabajo en sus vidas también se reinventó. Tato empezó trabajando en una avícola de Papagayos y después sumó otros oficios, entre ellos electricidad domiciliaria, refrigeración, reparación de consolas y carpintería.

Según contó a Crónicas del Cambio, la decisión de cambiar el estilo de vida estuvo motivada por el estrés urbano, el consumismo y la inestabilidad laboral. Aunque reconoció que vivir en las sierras demanda esfuerzo físico y adaptación, consideró que hoy por hoy ganó tranquilidad y autonomía.