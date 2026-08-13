Tiene más de 125 años y esconde una sirena, un ascensor histórico y tubos para enviar noticias. Foto: Casa de la Cultura

Avenida de Mayo es una de las avenidas con mejor arquitectura de Buenos Aires. Entre las cúpulas y gárgolas se asoma la Casa de la Cultura con su estilo beaux art. La también sede del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con casi 130 años de historia.

Tras su construcción en 1898 se convirtió en la sede administrativa y fabril del diario La Prensa. Según cuentan, fue construído con los mejores materiales, provenientes de Europa, y con la más avanzada tecnología de la época. Su importancia arquitectónica lo llevó a ser catalogado como monumento histórico nacional.

El edificio con el segundo ascensor del país

El edificio de la Casa de la Cultura es verdaderamente histórico. Sin ir más lejos, fue el segundo en el país en contar con un ascensor. Además de esta avanzada tecnología por entonces, quienes se acercan para disfrutar de un plan cultural pueden ver en su interior los ductos para el envío de notas mediante aire comprimido, y en su terraza la enorme antena del telégrafo.

La Casa de la Cultura es uno de los edificios históricos de la Ciudad. Foto: Casa de la Cultura

Pero es no es todo, la estructura conserva una sirena que puede oirse a kilómetros de distancia y que se utilizaba para anunciar noticias urgentes, así como un majestuoso salón dorado, diseñado a imagen y semejanza del Palacio Versalles, la antigua biblioteca, el despacho del director del diario, el lucernario y el patio de carruajes.

Asimismo, en su interior abundan las ornamentaciones pintadas a mano, el entelado en los cielorrasos, mobiliario original, esculturas en mármol y antiguos secretos como columnas de simbología masónica. La conservación es producto de la puesta en valor del edificio tanto en lo arquitectónico como en lo patrimonial que toma lugar desde el 2024.

"El proyecto se desarrolló bajo criterios internacionales de conservación patrimonial, respetando los materiales originales, estudiando paletas cromáticas históricas y recuperando elementos que son únicos en la arquitectura de la Ciudad: desde el lucernario central hasta la sirena que en el pasado anunciaba noticias urgentes y hoy vuelve a funcionar", cuentan desde la página de la Casa de la Cultura.

En el presente, vecinos pueden encontrar desde talleres gratuitos de yoga hasta shows de tango y milongas. Para conocer la agenda cultural del espacio se puede acceder tanto al sitio web como a las redes sociales.