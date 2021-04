Thelma Fardin dará una conferencia de prensa este miércoles para revelar los detalles sobre la denuncia por violación contra Juan Darthés

Thelma Fardin dará una conferencia de prensa este miércoles para revelar los detalles sobre la denuncia por violación contra Juan Darthés. Se espera que la actriz anuncie cómo será esta nueva instancia que comenzaría en Brasil, país en el que Darthés se encuentra refugiado desde 2018.

La conferencia se llevará a cabo a las 17:30 en el Centro Cultural Recoleta ubicado en la calle Junín 1930 de la Ciudad de Buenos Aires. Participarán también el colectivo Actrices Argentinas y Amnistía Internacional, informaron a través de un comunicado.

La capacidad para presenciar la conferencia será limitada debido a las restricciones sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus. Según se informó, sólo podrán considerarse acreditados los medios que reciban confirmación e instrucciones de protocolo Covid-19.

Se podrá seguir la conferencia completa a partir de las 19.30 en el canal de YouTube de Actrices Argentinas o del Instagram oficial de @actricesargentinas.

Repaso de la causa contra Juan Darthés

Thelma Fardín denunció el 11 de diciembre de 2018 que Juan Darthés había abusado sexualmente de ella en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45 años. Según detalló Thelma, todo sucedió en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", relató entre lágrimas Fardin.

En su momento, Darthés decidió negar los hechos denunciados por la actriz. "Es una locura, nunca sucedió eso", expresó.

La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz. "Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía.

En noviembre de 2019, Interpol emitió un alerta roja para detener a Darthés. Actualmente, el actor se encuentra radicado en Brasil, país donde nació y adonde decidió refugiarse en diciembre de 2018. Brasil no tiene con Nicaragua tratado de extradición, por lo que el actor sigue prófugo. El abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando, indicó que su intención “es llegar a juicio en Brasil”.

Thelma recibió un fuerte apoyo por parte del colectivo de Actrices Argentinas y también de sus colegas Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos, quienes también vivieron situaciones de acoso y/o abuso con el actor. "Me comenzó a pasar que me era imposible quedarme callada. Pero cuando las escuché a Nati (Natalia Juncos) y Anita (Ana Coacci, las otras denunciantes de Darthés), leo la frase "Mira como me pones" y digo "Yo tengo que hacer algo", y en ese momento tome conciencia de todo esto", admitió Thelma años atrás en diálogo con Corta por Lozano.