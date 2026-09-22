Aclararon que la actualización mantendrá el rechazo a la "sangre completa", pero permitirá transfusiones de sus principales componentes.

Los Testigos de Jehová adoptaron un cambio histórico en su doctrina global al permitir que sus miembros donen sangre y reciban transfusiones de sus componentes principales, como glóbulos, plasma o plaquetas. La decisión, comunicada por el Cuerpo Gobernante, deja la elección a la conciencia individual de cada fiel, aunque mantiene el rechazo a la sangre completa.

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La noticia fue comunicada a través de una disposición titulada "Actualización del órgano rector de 2026", el sexto anuncio del año del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. Las personas que profesan esta religión podrán recibir transfusiones de otros bajo decisión individual, lo que modifica la estricta prohibición del uso de sangre en tratamientos médicos.

¿Qué cambia en la doctrina de los Testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre?

"La sangre sigue siendo sagrada para los Testigos de Jehová, que continúan considerando la vida y la sangre como valiosos regalos de Dios", expresó Paul Gillies, portavoz internacional de los Testigos. "Reconocemos que las decisiones médicas relacionadas con los componentes de la sangre son una cuestión de conciencia entre cada Testigo y su Dios, Jehová", puntualizó.

Sin embargo, aclararon que la actualización mantendrá el rechazo a la "sangre completa", pero permitirá transfusiones de sus principales componentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas, sin que esta decisión implique una contravención de las normas.

Las restricciones del Cuerpo Gobernante: entre los avances médicos y el rechazo a la "sangre entera"

“La medicina moderna comprobó que los tratamientos y las transfusiones son eficaces y evitan riesgos. Estos avances hicieron surgir muchas preguntas sobre cómo aplicar los principios bíblicos en diferentes situaciones”, explicó Geoffrey Jackson, miembro del Cuerpo Gobernante.

El argumento bíblico que reescribe la regla histórica de la religión

El movimiento religioso de base cristiana dictaminó históricamente que sus miembros no pueden aceptar transfusiones de sangre, ya que -según su sitio web- tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento les ordena "abstenerse de la sangre". De todas maneras, en un video difundido recientemente reafirmaron que "la vida y la sangre son sagradas", pero los avances en este campo han planteado muchas preguntas".

"Cada cristiano debe tomar su propia decisión respecto del uso de su sangre en el ámbito quirúrgico y en relación con los tratamientos médicos", sostienen desde el Cuerpo Gobernante, que explicó que el cambio de su postura está fundamentado en la Biblia, con una cita de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el Nuevo Testamento: "Cada uno llevará su propia carga", en referencia a que cada cristiano podrá tomar su decisión sobre este asunto.

La prohibición era uno de los aspectos más polémicos de la religión, ya que en la práctica impedía acceder a importantes tratamientos médicos y quirúrgicos. "Cada Testigo debe decidir si dona o no su propia sangre, siempre que esta se utilice únicamente para proporcionar componentes o fracciones a otras personas", señala el comunicado, aunque la transfusión de sangre entera "permanece sin cambios".

Donación propia y atención médica: el límite que fija el nuevo comunicado

"Los Testigos de Jehová aman la vida y desean recibir la mejor atención médica disponible. No practican ni recurren a curaciones milagrosas, y acuden a médicos capaces de brindar tratamientos eficaces que, al mismo tiempo, respeten sus deseos, valores y creencias", concluye el comunicado.

La organización religiosa cuenta con más de nueve millones de miembros en todo el mundo. En los últimos años se conocieron distintos casos de fieles que se negaban a recibir un tratamiento por oponerse a la transfusión e incluso impedían que los médicos realizaran intervenciones urgentes para sus hijos.

Uno de estos casos sucedió el año pasado en San Martín de los Andes, cuando un juez de familia de la provincia de Neuquén permitió que un bebé que nació con una obstrucción intestinal reciba atención médica, ya que sus padres se oponían por motivos religiosos.