Tensión en Flores: se suspendió el desalojo de una sinagoga por una disputa entre dos grupos de fieles

En la mañana del lunes se originó una disputa entre dos grupos de fieles en una sinagoga ubicada en la calle Helguera al 270, en el barrio porteño de Flores. Según fuentes policiales confirmaron a El Destape, se había solicitado el desalojo de uno de ellos en el marco de un juicio civil. Sin embargo, por disposicion del Magistrado interventor, suspendieron el operativo policial.

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En un principio, se determinó permitir que avance un tiempo prudencial para que los fieles, de unas 15 personas aproximadamente, culminen con los rezos y luego reanudar el desarrollo de la disposición judicial. Sin embargo, cerca del mediodía, se dictó suspender el procedimiento policial.

Uno de los fieles, en diálogo con TN, manifestó que el juicio civil se fue "tergiversando" con el paso del tiempo. Explicó que la propiedad habría quedado a cargo de un rabino hace entre 25 y 30 años y que, según su versión, posteriormente se tomaron decisiones sin el consentimiento de los mayores que habían fundado el lugar hacía 70 años.

El conflicto entre los fieles de la sinagoga por el inmueble

Según fuentes policiales a las que pudo acceder El Destape, el desalojo se dispuso en el marco de un juicio civil por una disputa entre dos grupos de fieles de la sinagoga, ubicada en Helguera al 270 en el barrio porteño de Flores.

Fue dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 99, a cargo del Dr. Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco del expediente 65521/2026. La causa se abrió después de que uno de los grupos le reclame la posesión del inmueble al otro, que "no lo quiere desocupar".

La palabra de uno de los fieles tras la suspensión del desalojo

Uno de los integrantes de la comunidad expresó su satisfacción por la suspensión y consideró que se trató de una resolución “justa”. Según explicó, en conversación con TN, la operación de venta del inmueble continúa vigente, aunque la medida de desalojo quedó suspendida.

En el interior del templo permanecen unas 15 personas, que manifestaron su intención de continuar allí hasta que se determine cómo seguirá el conflicto. “Vamos a permanecer acá”, sostuvo uno de los miembros de la comunidad, aunque admitió que todavía desconocen cuál será el desenlace de la situación.

Otro de los integrantes también manifestó su emoción por el resultado de la jornada y resaltó el valor que tiene el templo para quienes forman parte de la institución. “Gracias a Dios logramos recuperar el templo”, afirmó. Además, contó que sus compañeros le hicieron saber que estaban conformes con el trabajo realizado durante el día.

En otro de los testimonios, un miembro de la comunidad cuestionó la manera en que, según su perspectiva, se desarrolló el conflicto en torno a la propiedad y sostuvo que la situación fue “tergiversando” con el paso del tiempo.

De acuerdo con su relato, el inmueble habría quedado bajo la responsabilidad de un rabino entre 25 y 30 años. Posteriormente, afirmó, se habrían tomado decisiones sin el consentimiento de las personas mayores que habían fundado el templo unas siete décadas atrás. El integrante de la comunidad también hizo referencia a la situación actual de la propiedad y aseguró que el comprador “no quiere saber absolutamente nada de voltear esta propiedad”.

En relación con la operación de venta, planteó la necesidad de determinar cómo se originó y cuál fue su recorrido, aunque evitó afirmar que hubiera existido una falsificación. “No puedo decir que se falsificó porque no está en mi poder decirlo”, aclaró. “Gracias a Dios, yo tengo la chispa divina de Dios, logramos recuperar el templo. Me están diciendo mis compañeros que ya está, que alcanza y están contentos con el trabajo que hice yo”, completó

En Londres: la Policía británica investiga un intento de incendio

La policía británica, incluidos agentes especializados en la lucha contra el terrorismo, ha iniciado una investigación ‌tras un intento ‌de incendio provocado en una sinagoga del norte de Londres, en el último incidente que afecta a la comunidad judía de la capital.

Dos sospechosos vestidos con ropa oscura y pasamontañas lanzaron dos botellas, que se sospecha que contenían gasolina, y un ladrillo ​contra la sinagoga ⁠de Finchley poco después de la medianoche del ‌miércoles, informó la policía. Ninguna de las ⁠botellas se incendió y no ⁠hubo daños ni heridos.

El incidente, que se está tratando como un delito de odio antisemita, se ⁠produce apenas unas semanas después de que ​cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de ‌emergencias voluntario judío Hatzola fueron ‌incendiadas mientras estaban aparcadas cerca de una sinagoga ⁠en la zona de Golders Green, al norte de Londres.

Los ataques contra personas judías y objetivos judíos han aumentado en Gran Bretaña desde el asalto de Hamás a ‌Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según la policía y grupos comunitarios.

En febrero, ‌el Gobierno anunció ⁠que se destinarían unos 28 millones de libras (38 millones de dólares) para ayudar a ​garantizar la seguridad en sinagogas, escuelas judías y centros comunitarios.