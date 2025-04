No tires la plata: una experta en moda reveló las compras más inteligentes para hacer este invierno 2025.

Una experta en moda reveló sus mejores secretos para hacer compras inteligentes de ropa para este invierno 2025. Es sabido que la ropa de invierno es mucho más cara que la de verano, ya que se requieren telas más abrigadas, grandes, pesadas, y por ende, más caras. Sin embargo, existen algunos trucos para comprar solamente la ropa justa y necesaria para el invierno, sin desperdiciar tanto dinero.

El secreto está en comprar prendas atemporales, clásicas, funcionales y fáciles de combinar. "Te vengo a dejar abrigos que vas a necesitar este 2025. Pero no te voy a decir abrigos en tendencia, de esos que comprás una vez y no los volvés a usar jamás. Te voy a decir abrigos que los vas a usar y necesitar siempre, porque son clásicos y atemporales", comenzó diciendo la usuaria de TikTok @itscandelarivera.

El primero es el trench, el clásico tapado de lluvia de tono beige o gris. "Si no tenés uno, te me vas a tu feria americana favorita y te conseguís uno. Si sos como yo, de las que les gusta vestirse en capas, un trench no te puede faltar. Es una prenda que va con todo, van pasando los años y el trench sigue ahí, perdura en el tiempo. Comprátelo, que el año que viene lo vas a usar", aseguró.

El segundo abrigo es la campera de cuero. "El negro va con absolutamente todo. La calidad y la durabilidad de las camperas de cuero es espectacular", señaló. También recomendó comprarlas en ferias vintage, ya que suelen tener un precio elevado. Luego, sumó: "Te vas a amigar con las bufandas y pañuelos. Te vas a comprar dos, una gris y una negra. Las bufandas largas de este estilo suman muchísimo a tus outfits de invierno. Un solo accesorio que abriga y encima da la sensación de que te esmeraste un poquito más en el outfit".

En cuarto lugar, explicó que hay que tener "un buen tapado largo eleva cualquier look", ya que "aporta mucha elegancia a tu outfit". Además, propuso "reemplazar los buzos deportivos por los suéters y cardigans". "Acá te voy a pedir que juegues con las texturas, hay un montón de tejidos hermosos y súper abrigados para este invierno. Recuerden que un buen outfit de invierno nace de vestirnos en capas", agregó.

Por último, la prenda que dijo que no puede faltar es el blazer negro. "Esta prenda podría ser una tercer capa para un día de frío. Que sea amplio y con hombreras. Da estructura y el blazer tiene la capacidad de formalizar cualquier outfit", cerró la tiktoker.

Las botas que van a estar en tendencia este invierno 2025: biker boots

Las botas texanas ya no serán protagonistas este invierno 2025, y en vez de eso, otro modelo de botas que ya se está viendo en redes sociales como Pinterest va a ocupar el lugar del podio. Como todas las temporadas, las modas cambian constantemente y llegan nuevas prendas, calzados y accesorios que se ponen en tendencia. En este caso, se trata de unas botas que seguramente ya viste en las redes.

Se trata de las biker boots, conocidas en castellano como botas de motociclista, debido a sus orígenes vinculados al motociclismo. Esto tiene que ver con la estética Motomami impuesta por la cantante Rosalía, que se vio tanto en pasarelas como en el street style. Al día de hoy, las calles de Europa y Estados Unidos están llenas de mujeres usándolas.

Lo particular de estas botas es que, además de ser de caña alta, tienen varias hebillas de metal a los costados. Además, son muy cómodas ya que no tienen taco. Algunos modelos vienen con un taco de 2 cm, mientras que otras apuestan por un taco apenas más alto, que no deja de ser cuadrado y muy cómodo para caminar. Se pueden usar tanto con pantalones como con polleras, shorts y vestidos.

Además, muchas las están usando con medias bucaneras altas hasta debajo de la rodilla. Pueden venir en negro o en marrón. Algunos modelos son lisos, mientras que otros son un poco más desgastados. Con respecto a la punta, suelen ser de punta cuadrada con bordes redondeados, un detalle que está en tendencia actualmente.