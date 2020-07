Rodolfo Barili sufrió un violento ataque junto a sus hijos

El periodista Rodlfo Barili atravesó un mal momento cuando transitaba por la Autopista Buenos Aires - La Plata y le lanzaron un piedra al parabrisas.

El hecho sucedió en la tarde del sábado cerca de las 17 mientras el conductor de Telefe Noticias fue atacado a la altura de Bernal. A través de sus redes sociales, relató el hecho. El periodista había ido a buscar a sus hijos a La Plata, donde viven con su mamá, con el permiso correspondiente.

“El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos”, afirmó. Barili viajaba junto con sus hijos, date (16) y Benicio (13), ninguno resultó herido.

Tras el susto, el periodista frenó en el primer control policial para avisar la situación y realizar la denuncia formal, no obstante, debió volver a su domicilio para hacerla de forma online debido a las restricciones de personal por la cuarentena obligatoria

“Fue a metros del incidente, donde un policía que se encontraba dentro del lugar refugiado del frío me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias. Ni policía ni personal de la autopista”, apuntó. El conductor resaltó que “la sensación de indefensión es difícil de borrar”.