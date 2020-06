Bake Off viral: ¿Por qué hablamos de lo que hablamos?

Esta noche se disputará la final de uno de los ciclos televisivos con más repercusión y audiencia en el último tiempo. Su fama y su trascendencia generaron cataratas de contenido en las redes sociales y también el enojo de algún que otro referente de los medios hegemónicos que, semana a semana, se ve superado en el rating los domingos a la noche. Hablamos de Bake Off, el programa que durante la cuarentena se volvió furor entre argentinos y argentinas. Más allá de la trama que se desarrolla en cada episodio y los debates que se pueden entablar en torno a quién ganará la gran final, analizamos por qué este simple reality se volvió tendencia número uno en las redes sociales de Argentina, qué significa “ser tendencia” y cómo se generan éstas en Twitter.

Bake Off es un programa tipo reality donde un grupo de pasteleros amateur se enfrenta a desafíos culinarios, dentro del mundo de la repostería, que son evaluados por un jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. Semana a semana, se van eliminando participantes acorde a su performance. Desde que empezó esta segunda temporada, fueron varios los personajes que quedaron en el camino pero, aún hoy, continúan siendo recordados por los fanáticos que siguen el programa. Este domingo, se da comienzo al final del ciclo y los finalistas son Damián, Agustina y Samantha, quienes competirán por el premio de 600 mil pesos.

Indudablemente, parte del éxito que tiene Bake Off hoy en día -más allá del marco favorable que se produce por la cuarentena- tiene que ver con la repercusión que se genera en las redes sociales en torno a lo que va sucediendo en el programa. Desde Twitter e Instagram, los seguidores manifiestan su favoritismo sobre los participantes y comentan -en tiempo real- cada cosa que ocurre en el reality. Un claro ejemplo del “fenómeno de la doble pantalla” se presenta durante la transmisión de esta dulce competencia, donde miles de personas interactúan activamente en el ciberespacio mientras observan lo que sucede en sus televisores. En Twitter, el hashtag #BakeOffArgentina, supera domingo a domingo las 10 mil menciones, situándose en el primer lugar de las tendencias locales. Es justamente, sobre este último punto, donde vamos a poner la lupa en esta oportunidad. Dejando de lado el show televisivo, ahondaremos en estos conceptos propios del ciberespacio. ¿Qué significa ser tendencia en Twitter? ¿Cómo se generan las tendencias?

Concepto tuitero: Trending Topics

Los trending topics indican de qué tema o tópico se está hablando en Twitter en ese momento. Puede tratarse de un nombre o un hashtag, que es una etiqueta que permite -al poner un numeral por delante de la palabra- agrupar tweets que se refieran a un mismo tema y facilitar su búsqueda. Tal como mencionamos anteriormente, Bake Off tiene su propio hashtag, pero también genera tendencias alrededor de sus participantes. Agus, la última eliminada del certamen, y Samantha, quien está en el centro de las críticas de los fanáticos, estuvieron entre los primeros TT de Argentina el domingo pasado.

En muchos casos, a pesar de que uno no busque o no se interese sobre cuáles son las tendencias en Twitter, ellas igual llegan a nosotros. Esto sucede a partir del desarrollo de un algoritmo en esta red social. La palabra algoritmo para quien no está familiarizado con los conceptos cibernéticos parece fácilmente inentendible, por lo que a continuación, detallaremos de qué se trata.

Algoritmos de Twitter

Un algoritmo en redes sociales es el mecanismo por el cual en el feed de inicio, o sea la página principal de la aplicación, aparecen unas publicaciones y no otras, en base a criterios que determina la propia red social. El algoritmo de Twitter es el algoritmo que nos muestra las publicaciones en nuestro timeline de una determinada manera y no otra, con los criterios que Twitter ha elegido para ver qué publicaciones son de más interés para cada usuario.

¿Cómo elige Twitter el mejor contenido para cada usuario?

A través de su algoritmo, que funciona teniendo en cuenta los siguientes factores: La actualidad del tuit; Si hay o no contenido multimedia asociado al tuit (es decir, si tiene fotos o videos); La autoridad de la cuenta que emite el tuit; Tuits que te gustaron en el pasado (tus interacciones pasadas, como reaccionaste en Twitter en relación a los contenidos que viste) y cuánto usas Twitter y con qué frecuencia lo visitás.

Es importante remarcar que esta red social valora con qué cuentas interactuaste en tu última visita, para ofrecerte lo que publicaron mientras vos no estabas.

Analizando estos conceptos es que podemos entender mejor el éxito de este programa. Seguramente sus tortas y postres sean muy tentadores pero los números de interacciones siempre pesan más. La ejemplificación de Bake Off surge por ser tendencia hoy pero ¿qué pasa cuando hablamos de algoritmos y el mundo de la política? Si las redes sociales nos muestran contenido que ya vimos o se relaciona con cosas que alguna vez buscamos ¿realmente somos libres de elegir lo que consumimos? ¿los algoritmos solo confirman nuestras creencias? Es posible que una persona que escribe o busca Vicentín y comunismo en una misma oración reciba contenido que, sea cierto o no, reafirme su idea. Por esto es tan importante alfabetizarse digitalmente, para entender cómo funciona internet y las redes sociales, y no ser presos de una nueva forma de manipulación informática.