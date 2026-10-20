Súper Niño 2026-27: por qué es recomendable abrir la ventana si llueve

El fenómeno climático El Niño vuelve a estar en el centro de la atención meteorológica de cara al período 2026-2027. Los pronósticos internacionales advierten sobre la posibilidad de un episodio fuerte a muy fuerte, capaz de modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta. En Argentina, sus posibles efectos sobre las lluvias y las condiciones del tiempo mantienen en alerta a quienes siguen la evolución del clima.

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En ese contexto, una recomendación doméstica comenzó a circular: abrir las ventanas durante unos diez minutos cuando llueve para renovar el aire de la vivienda. La propuesta, conocida como la regla de los diez minutos, busca favorecer la ventilación y reducir la acumulación de humedad en ambientes cerrados.

Sin embargo, no es una medida que deba aplicarse de manera automática cada vez que hay precipitaciones: las condiciones meteorológicas y la humedad exterior son determinantes.

Súper Niño 2026-27: qué es la regla de los diez minutos y para qué sirve

La regla de los diez minutos consiste en abrir las ventanas ubicadas en extremos opuestos de una vivienda durante un período breve, de entre cinco y diez minutos, para generar ventilación cruzada. De esta manera, el aire circula por los ambientes y permite renovar parte del aire interior.

La recomendación busca evitar que una casa permanezca cerrada durante períodos prolongados, especialmente en espacios como la cocina y el baño, donde se acumula vapor por las actividades cotidianas. La humedad excesiva puede favorecer la aparición de moho, manchas en las paredes, deterioro de la pintura y daños en muebles y otros materiales.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que aumentar la ventilación puede contribuir a reducir contaminantes del aire interior, siempre que las condiciones exteriores sean adecuadas. También recomienda mantener la humedad relativa dentro de la vivienda, idealmente, entre el 30% y el 50%.

No obstante, hay una diferencia importante: la lluvia no garantiza que el aire exterior sea más seco ni que abrir las ventanas reduzca siempre la humedad interior. Si afuera hay mucha humedad, puede ser contraproducente ventilar con ese objetivo. Por eso, conviene evaluar las condiciones del ambiente antes de aplicar esta práctica.

Cómo abrir las ventanas cuando llueve sin provocar humedad en la casa

La ventilación breve puede resultar útil durante una llovizna o una pausa entre precipitaciones, siempre que no ingrese agua al interior. Para hacerlo de manera segura, hay algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta:

Elegir momentos de lluvia leve: evitar abrir las ventanas durante chaparrones intensos que puedan mojar los pisos, las paredes y los muebles.

evitar abrir las ventanas durante chaparrones intensos que puedan mojar los pisos, las paredes y los muebles. Generar ventilación cruzada: si las condiciones lo permiten, abrir aberturas ubicadas en lados opuestos de la vivienda para facilitar la circulación del aire.

si las condiciones lo permiten, abrir aberturas ubicadas en lados opuestos de la vivienda para facilitar la circulación del aire. Controlar la humedad exterior: si el ambiente está muy húmedo, puede ser preferible mantener las ventanas cerradas y recurrir a extractores, aire acondicionado o un deshumidificador.

si el ambiente está muy húmedo, puede ser preferible mantener las ventanas cerradas y recurrir a extractores, aire acondicionado o un deshumidificador. Prestar atención al viento: cerrar las aberturas ante ráfagas fuertes, riesgo de caída de objetos o tormentas intensas.

cerrar las aberturas ante ráfagas fuertes, riesgo de caída de objetos o tormentas intensas. Evitar las ventanas abiertas durante descargas eléctricas: ante tormentas eléctricas severas, lluvias torrenciales o condiciones meteorológicas peligrosas, la prioridad debe ser resguardar a las personas y la vivienda.

Además, si aparecen manchas de humedad, condensación persistente o moho, abrir las ventanas durante unos minutos no resuelve necesariamente el problema. Es importante identificar filtraciones, reparar pérdidas y secar rápidamente los materiales que se hayan mojado.

El Niño.

Qué dicen los pronósticos sobre el Súper Niño 2026-27

El Niño es un fenómeno climático natural asociado con el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese cambio en el océano altera la circulación atmosférica y puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en diferentes partes del mundo.

En su informe del 8 de octubre de 2026, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, dependiente de la NOAA, indicó que El Niño continuaba fortaleciéndose y que existía una alta probabilidad de que persistiera un episodio fuerte a muy fuerte durante los meses siguientes. La agencia también advirtió que una mayor intensidad aumenta las probabilidades de determinados impactos, pero no garantiza que estos se produzcan de la misma manera en todas las regiones.

Para Argentina, las consecuencias dependen de la zona geográfica y de la época del año. El fenómeno puede influir en los patrones de precipitación y aumentar el riesgo de lluvias abundantes en algunas regiones, pero no permite anticipar por sí solo cuándo lloverá en una localidad específica ni con qué intensidad.