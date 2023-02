Balas en la Línea C: quién era la policía atacada en el subte

La oficial estaba por cumplir 36 años el próximo 19 de marzo y actualmente se hallaba en pareja y tenía dos hijos, una adolescente de 13 y un niño de 5 años.

La Policía de la Ciudad envió sus condolencias por la muerte de la oficial que fue baleada esta mañana y corrigió los datos sobre su identidad, tras el tiroteo que se desató este martes en la estación Retiro del Subte C. En una primera versión, habían indicado que su nombre era Analía Salazar. En una reciente publicación de Twitter, la fuerza de seguridad porteña subió una foto de un listón negro con el nombre "Maribel Nélida Zalazar". La mujer se desempeñaba como oficial de la División Subtes líneas C, D, E y H.

"Con inmenso dolor informamos el fallecimiento de la oficial Maribel Zalazar, luego de un enfrentamiento en la Estación Retiro. Acompañamos a sus familiares, amigos y camaradas en este momento de tanta tristeza", señala un tuit publicado en la cuenta oficial de la fuerza de seguridad porteña, en referencia a la mujer policía asesinada por un hombre que le arrebató su arma reglamentaria y le disparó dos balazos que le provocaron la muerte casi en el acto.



Según las fuentes consultadas por Télam, la oficial estaba por cumplir 36 años el próximo 19 de marzo y actualmente se hallaba en pareja y tenía dos hijos, una adolescente de 13 y un niño de 5 años. Había llegado a la fuerza porteña luego de haber pasado por la Policía Federal en donde arrancó en 2014 y estuvo hasta 2016.

"La policía es un amor, la vemos todos los días. Para nosotros es una compañera. Ella trabaja en Retiro y Constitución", dijo un delegado de la línea C de subte ante la prensa, de acuerdo a NA.

El hecho, en el que hay una segunda persona herida, ocurrió pasadas las 11 en la mencionada estación cabecera de la línea C de subte. En circunstancias que se tratan de esclarecer, un pasajero de 30 años, identificado como Oscar Gustavo Valdez, se trenzó en una lucha, forcejeó y le logró quitar a Salazar su pistola 9 milímetros reglamentaria, con la que comenzó a efectuar una serie de disparos, según confirmaron fuentes policiales a El Destape.

La mujer policía fue alcanzada por dos de dos disparos, uno que le impactó en el pecho y otro que le produjo un roce en la zona del cuello. La oficial había sido trasladada de urgencia y en helicóptero al Hospital Churruca donde se la intentó intervenir rápidamente, aunque murió en el quirófano.

En su reconstrucción de los hechos, la concesionaria de la Red de Subte informó que hubo efectivamente un enfrentamiento, aunque por motivos aún no aclarados, entre personal de Policía y una persona que se encontraba en el hall de la estación Retiro de la Línea C a las 11:04. "Producto de este violento episodio, resultó herido un Asistente de Productos y Servicios de la estación, mientras que el efectivo de seguridad involucrada fue trasladada por personal del SAME. A raíz de este incidente, se activó el protocolo de seguridad y se interrumpió el servicio de la Línea C", sumaron desde la empresa.

La UTA pidió mayor seguridad en las estaciones de subte tras asesinato de policía porteña

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó hoy sus condolencias por el asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad y pidió que el Gobierno porteño y la empresa a cargo del servicio del subte, Emova, "fortalezcan el esquema de seguridad" en las estaciones.

"Desde hace tiempo venimos reclamando a la empresa Emova y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se fortalezca el esquema de seguridad en el subte y se disponga la presencia de mayor cantidad de efectivos", indicó el gremio en un comunicado.En esa línea, resaltaron que en un "escenario de violencia creciente como el actual" pueden desencadenarse hechos que deriven en "tragedias", como la que sucedió hoy en la estación Retiro de la línea C, cuando una mujer policía fue asesinada por un hombre que le arrebató su arma reglamentaria y le disparó dos balazos.