El desgarrador dato que reveló un familiar sobre uno de los tripulantes del submarino: "No quería"

La tía de Suleman Dawood, el joven de 19 años que falleció en la profundidad del Océano Atlántico, contò lo que le habìa dicho su sobrino antes de irse a la expediciòn.

En las últimas horas, OceanGate Expeditions, la compañía que opera el submarino "Titán" desaparecido el domingo, confirmó que los cinco pasajeros a bordo del sumergible murieron, luego de que se les acabaran las reservas de oxígeno que estaban previstas para 96 horas. Uno de ellos era Suleman Dawood, un joven de 19 años que fue a la expedición para acercare a los restos del Titanic junto a su padre, el CEO de la compañía Stockton Rush, Shahzada Dawood.

Luego de darse a conocer la noticia de la tragedia, Azmeh Dawood, hermana mayor de Shahzada y la tía de Suleman reveló un detalle desgarrador: su sobrino tenía temor de ir a esta expedición y solamente habría aceptado ir porque coincidió con el fin de semana del Día del Padre y quería acompañarlo.

“Pienso en Suleman ahí dentro, tal vez jadeando... Para ser sincera, ha sido paralizante”, dijo la tía del joven en diálogo con la cadena NBC News

Al referirse a lo ocurrido con el submarino Titán y a la devastadora muerte de sus familiares, la mujer reconoció: "Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando. Personalmente me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos".

Los homenajes de los familiares

Un aviador británico, un empresario pakistaní y su hijo, un oceanógrafo francés especialista en el "Titanic" y el dueño de la empresa organizadora del viaje son los cinco tripulantes que murieron a bordo del submarino que implosionó en el océano Atlántico, tras sumergirse para explorar los restos del famoso transatlántico hundido en 1912.

Las familias de algunos de los pasajeros fallecidos en el sumergible Titán, que implosionó tras perderse durante una expedición a los restos del Titanic, enviaron hoy mensajes expresando su dolor y homenajeando a sus seres queridos, mediante comunicados y publicaciones en redes sociales.

Desde la familia de Hamish Harding, empresario británico de 58 años, se lo describió como "un marido amante de su esposa", "un padre dedicado a sus dos hijos" y "un guía, una inspiración, un respaldo y una leyenda viva" en su empresa Action Aviation, según consignó la agencia AFP.

"Hoy estamos unidos en el dolor con las otras familias que también perdieron a sus seres cercanos a bordo del sumergible Titan", escribió en un comunicado la familia y su empresa después de que los organizadores de la expedición y los guardacostas estadounidenses anunciaran la muerte de los pasajeros. "Era único en su género y lo adoramos", dice el texto, que destaca a Harding como "un apasionado explorador, fuera cual fuera el terreno".

También la familia de Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman, de 19 años, parte del poderoso imperio industrial pakistaní Dawood, expresó su "profundo dolor" por el suceso. "Extendemos nuestras sentidas condolencias a las familias de los otros pasajeros del sumergible Titan", señaló un comunicado firmado por Hussain y Kulsum Dawood, los padres de Shahzada.