Subir las escaleras: el ejercicio que deberías sumar a tu rutina para mantenerte activo (Foto: Freepik)

No siempre es necesario tener una hora libre o inscribirse en un gimnasio para empezar a moverse más. Algunas oportunidades aparecen en las rutinas diarias y una clave para sumar actividad física es subir las escaleras. Se trata de una práctica que aumenta la exigencia sobre el corazón y la respiración, lo que puede llevar a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria.

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Si bien subir las escaleras no es el único ejercicio físico necesario, ni es una actividad que deben hacer todas las personas de la misma forma, tiene una gran ventaja: se puede adaptar al tiempo disponible, ya sea en un tramo al llegar al trabajo, unos escalones en el edificio o parte del recorrido en una estación. Siempre dependerá de las posibilidades de cada persona y de que el lugar sea seguro.

Qué beneficios puede tener subir escaleras

Subir escalones pone en movimiento músculos de las piernas y los glúteos, y suele exigir más esfuerzo que caminar en una superficie plana. Por eso, además de interrumpir los períodos prolongados de inactividad, puede ser una manera de incorporar momentos de mayor intensidad a una jornada.

Un estudio publicado en Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism analizó una modalidad de esfuerzos breves repartidos a lo largo del día. Participaron 24 adultos jóvenes sedentarios: la mitad realizó tres subidas intensas de 60 escalones por día, tres días por semana durante seis semanas; la otra mitad no hizo ese entrenamiento. Al finalizar, el grupo que subió las escaleras mostró una mejora modesta en un indicador de capacidad cardiorrespiratoria frente al grupo de comparación.

El hábito de subir escaleras muchas veces se puede incorporar en la ida al trabajo (Foto: Freepik)

En una nota publicada por Telva, el entrenador Álvaro Puche remarcó que las escaleras pueden aportar un estímulo más intenso a los movimientos cotidianos. "Realmente caminar y subir escaleras a diario es genial, porque sabemos que a mayor tasa de actividad física diaria, mejor funciona todo", señaló.

La postura establecerá la forma en la que trabaje el cuerpo. "Si a la hora de subir escaleras el tronco está inclinado hacia delante, la zona que más se va a trabajar es la zona posterior de la pierna, que incluye glúteo e isquiotibiales. Si el tronco está completamente erguido, vamos a activar los cuádriceps", explicó Puche.

De todas formas, el experto recomendó complementar el hábito diario con ejercicios de fuerza y movilidad. "Subir escaleras tiene que complementarse con ejercicios de movilidad de tobillo y cadera y con ejercicios de fuerza de gemelo, cuádriceps, isquiotibiales y glúteo", apuntó.

Cómo sumar escaleras a la rutina sin exigirse de más

La idea no es salir a subir varios pisos de golpe. Para quien recién empieza, puede ser más fácil elegir un trayecto habitual y avanzar de manera gradual:

Empezá por un tramo corto: si te resulta cómodo, podés subir un piso y usar el ascensor para completar el recorrido.

Elegí un ritmo que puedas controlar: no hace falta correr ni copiar la intensidad del estudio; descansá cuando lo necesites.

Prestá atención al entorno: usá el pasamanos si necesitás apoyo y elegí escaleras iluminadas, con escalones en buen estado y sin obstáculos.

Aumentá de a poco: con el tiempo, si te sentís bien, podés sumar otro tramo o repetir el recorrido en otro momento del día.

Buscá una alternativa si no es adecuado para vos: caminar en terreno plano o hacer actividad adaptada también puede ayudar a sumar movimiento; las escaleras no son accesibles ni seguras para todas las personas.

Subir las escaleras ayuda a la capacidad cardiorrespiratoria (Foto: Freepik)

Si tenés una enfermedad cardíaca, dificultades de equilibrio, dolor en las articulaciones u otra condición que pueda afectar el esfuerzo, consultá con un profesional de salud antes de incorporar o intensificar esta actividad.

Además, es clave tener en cuenta que si durante el ejercicio aparece dolor de pecho, mareo o falta de aire intensa, tenés que frenar y buscar atención médica; ante síntomas intensos o persistentes, también solicitá atención urgente.