Las reuniones de fin de año, las fotos y los encuentros con familiares y amigos pueden despertar el deseo de hacer algún cambio en la sonrisa. En redes sociales y publicidades abundan las promesas de dientes más blancos o parejos en tiempo récord, pero no todos los tratamientos odontológicos llevan el mismo tiempo ni sirven para las mismas necesidades.

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Una restauración de resina puede ofrecer un cambio visible en una consulta. Un blanqueamiento puede combinar una sesión en el consultorio con una etapa en casa. Las carillas y las rehabilitaciones con implantes, en cambio, requieren una planificación más detallada, aunque en algunos casos haya resultados provisorios rápidos.

La diferencia no pasa solo por cuánto falta para Navidad o Año Nuevo: también importa el estado de las encías, la mordida y el resto de la boca. Por eso, antes de elegir una opción conviene hacer una consulta odontológica y preguntar qué resultado es posible, cuánto tiempo lleva y qué cuidados exige.

Blanqueamiento dental: resultados en poco tiempo, con límites

El blanqueamiento es una de las alternativas para quienes buscan aclarar el color de los dientes. Un plan puede combinar una sesión en el consultorio con una semana de tratamiento en casa, bajo indicación profesional. La duración y el resultado, de todos modos, dependen de cada caso.

El color natural de los dientes y las características del esmalte ponen un límite a cuánto pueden aclararse: no existe una garantía de alcanzar el mismo tono que aparece en una foto o una publicidad. Además, el procedimiento puede provocar sensibilidad temporal.

También puede ser necesario evitar durante un tiempo bebidas que manchan, como café, té o vino tinto, según las indicaciones del profesional. Por eso, si la idea es hacerlo antes de las celebraciones, conviene consultar con anticipación y no esperar hasta el último día.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido advierte que los productos o procedimientos sin supervisión odontológica pueden dañar dientes y encías. También señala que el blanqueamiento no modifica el color de coronas, prótesis ni empastes, un dato importante para conversar antes de comenzar.

Resinas: una opción para pequeñas fracturas y espacios

Las restauraciones con resina permiten corregir detalles puntuales, como bordes desgastados, pequeñas fracturas o espacios entre dientes —conocidos como diastemas—. En determinados casos, el cambio puede verse en la misma consulta.

Que el procedimiento sea rápido no significa que alcance con mirar solo la pieza que se quiere modificar. Si hay problemas de mordida o faltan dientes posteriores, el resultado podría no sostenerse en el tiempo. La evaluación previa ayuda a determinar si una restauración aislada es suficiente o si primero hay que abordar otras necesidades.

Carillas dentales: un cambio más amplio que necesita planificación

Las carillas pueden modificar la apariencia de varios dientes y ofrecer un cambio estético más amplio. Según el caso, no siempre necesitan desgaste dental ni procedimientos irreversibles, pero esa posibilidad debe evaluarse de manera individual.

A diferencia de una corrección puntual con resina, suelen requerir más planificación. Antes de empezar, es importante conversar con el odontólogo sobre las etapas, si será necesario intervenir el diente, los cuidados posteriores y el tiempo estimado para completar el tratamiento. Por eso, aunque el objetivo sea llegar a las fiestas, no conviene asumir que habrá una solución terminada de inmediato.

Implantes y dientes fijos: qué significa "en el día"

Para quienes necesitan reemplazar piezas dentales o rehabilitar una arcada completa, existe la posibilidad de colocar implantes y, en determinados pacientes, fijar dientes provisorios el mismo día de la cirugía o dentro de las 48 horas posteriores.

El odontólogo José Taboada (MP 25.254), director de una clínica del grupo Dental Total, explica que la cantidad de implantes y el plan se definen según cada caso, con herramientas como el escaneo intraoral y la tecnología 3D. La posibilidad de colocar dientes fijos rápidamente depende de que el paciente reúna las condiciones necesarias.

La palabra clave es provisorios: salir de la cirugía con dientes fijos no significa que todo el tratamiento y la recuperación hayan terminado. La integración de los implantes al hueso lleva tiempo y requiere controles. Según Taboada, durante el primer mes o mes y medio se indican cuidados con la alimentación para no forzar esa etapa; cada paciente debe seguir el plan y las restricciones que le indique su profesional.

La consulta que conviene hacer antes de elegir

El plazo de un tratamiento importa, pero no debería ser el único criterio. Taboada advierte que una persona puede consultar por la apariencia de los dientes delanteros y, al mismo tiempo, necesitar atención por piezas faltantes o problemas de mordida.

“El principal riesgo de cualquier solución rápida está en saltear el diagnóstico. Es un error centrarse solamente en la parte estética de los dientes y no enfocarse en todo lo que comprende la cavidad bucal”, señalan desde Dental Total.

Antes de decidir, conviene preguntarle al odontólogo qué se puede resolver antes de las fiestas, qué resultado será provisorio, cuántas visitas hacen falta y qué cuidados habrá después. También es útil pedir un presupuesto que detalle las etapas incluidas. Así, la fecha de una celebración puede servir como punto de partida para planificar, sin convertirse en una urgencia que deje de lado la salud bucal.