Subir el volumen de la tele o evitar reuniones: señales para consultar por la audición después de los 60 años

Una cena con varias conversaciones a la vez, una llamada telefónica o una película con el volumen más alto de lo habitual pueden volverse situaciones incómodas cuando cuesta escuchar, especialmente en personas que superan los 60 años. A veces la pérdida de audición es gradual y puede ser difícil advertirla, pero otras el círculo cercano es clave y lo nota primero.

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Las señales que pueden indicar una dificultad para escuchar

La pérdida de audición con la edad se conoce como presbiacusia y suele aparecer de manera gradual y afectar a ambos oídos. Sin embargo, no todos los problemas para oír se deben a la edad: también pueden intervenir la exposición a ruidos fuertes, una obstrucción por cerumen u otras condiciones de salud. Por eso, conviene evitar el autodiagnóstico.

La pérdida de audición puede llevar a evitar reuniones sociales

En el caso de las personas mayores, muchas veces la pérdida auditiva puede afectar la comunicación y hacer que algunas personas se sientan cansadas o sin ganas de participar de un encuentro que implique hablar con otros. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos y el NIDCD señalan algunas situaciones que pueden justificar una consulta:

Pedir con frecuencia la repetición de lo que le dijeron.

Subir el volumen del televisor o de la radio más de lo que otras personas necesitan.

del televisor o de la radio más de lo que otras personas necesitan. Tener dificultades para seguir conversaciones cuando varias personas hablan o hay ruido de fondo.

cuando varias personas hablan o hay ruido de fondo. Escuchar que alguien habla, pero no comprender con claridad las palabras.

Tener problemas para entender una conversación por teléfono.

Sentir que otras personas hablan entre dientes o demasiado bajo.

¿Por qué la audición también importa para los vínculos?

Escuchar no es solo percibir sonidos: también ayuda a seguir una conversación, participar en decisiones, disfrutar de una salida o mantener el contacto con personas cercanas. Cuando comprender una charla exige mucho esfuerzo, algunas situaciones sociales pueden resultar más agotadoras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la pérdida auditiva no atendida puede tener consecuencias en la comunicación y la participación social. Eso no significa que todas las personas con dificultades auditivas se aíslen ni que la solución sea igual para todas. Sin embargo, siempre es útil preguntarles a las personas con dificultades qué necesitan y en qué situaciones escuchan mejor.

A veces, la mejor opción es elegir una mesa más tranquila para una salida afuera o reducir el ruido de fondo; son cambios fáciles que pueden mejorar la experiencia de esas personas.

El diagnóstico lo debe hacer un profesional especialista

Cómo es la consulta y qué opciones existen

Ante dificultades persistentes, el primer paso es hablar con un profesional de salud, que examinará los oídos y podrá orientar una evaluación con otorrinolaringología o audiología. El tratamiento dependerá de la causa y del grado de pérdida de audición. En algunos casos puede resolverse una obstrucción; en otros, se recomiendan audífonos u otras ayudas.

La elección requiere una evaluación individual: no todas las dificultades se resuelven con el mismo dispositivo y adaptarse a un audífono puede llevar tiempo y seguimiento. Si la pérdida de audición aparece de manera repentina en uno o ambos oídos, hay que buscar atención médica urgente y no esperar un turno de rutina. La guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Cuidados del Reino Unido (NICE) considera una urgencia la pérdida súbita que no se explica por causas del oído externo o medio. La evaluación médica es necesaria para determinar la causa.