Sólo 50 de cada 100 estudiantes que comienzan primer grado logran llegar a sexto en el tiempo esperado y con los conocimientos básicos de Lengua y Matemática. El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria 2025, elaborado por Argentinos por la Educación, que muestra una fuerte distancia entre la permanencia de los alumnos en la escuela y los aprendizajes que efectivamente alcanzan.

El informe analiza la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y combina dos variables: las trayectorias escolares y los resultados de aprendizaje. En cuanto a las trayectorias, 94 de cada 100 alumnos llegaron a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar. Es decir, cursaron la primaria en el tiempo teórico previsto y sin sobreedad. Entre los estudiantes que comenzaron primer grado en 2011, 88 de cada 100 llegaban a sexto grado en tiempo y forma.

La proporción de alumnos que avanzan por la primaria sin repetir ni abandonar es elevada en todas las provincias, aunque existen diferencias. Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy aparecen entre las jurisdicciones con mejores resultados, mientras que Corrientes, Misiones y Entre Ríos registran porcentajes inferiores al 90%.

Entre los estudiantes que llegaron a sexto grado en el tiempo esperado, solo el 54% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática. La principal dificultad aparece en Matemática. De acuerdo con el informe, el 58% de los alumnos alcanzó los desempeños esperados en esa materia, mientras que en Lengua la proporción asciende al 79%.

La diferencia permite explicar por qué el porcentaje de alumnos que completa la primaria regularmente no se traduce en una proporción equivalente de estudiantes que terminan con los conocimientos esperados. Al combinar las dimensiones de trayectoria y aprendizaje, el Índice de Resultados Escolares se ubica en 50% a nivel nacional. En otras palabras, por cada 100 chicos que comenzaron primer grado en 2020, solo la mitad llegó a sexto grado en tiempo y forma y con conocimientos satisfactorios en las dos áreas evaluadas.

La mirada de los especialistas

Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, destacó que durante los últimos diez años aumentó la cantidad de estudiantes que completan la primaria en el tiempo esperado, aunque consideró que el resultado actual todavía está lejos de ser suficiente. "Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria", sostuvo Kit.

Desde otra perspectiva, Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, cuestionó que los datos puedan interpretarse como una tendencia general de mejora y habló de un "estancamiento en niveles muy bajos". Asimismo, agregó: "Los datos también muestran que el cierre de escuelas y el uso de tecnologías en la pandemia no tuvieron las consecuencias catastróficas que los especialistas y los funcionarios de entonces pronosticaron".