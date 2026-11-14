Sobreseyeron al bombero detenido durante la misa del papa León XIV en Palermo

La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el bombero que había sido detenido el domingo 8 de noviembre en el barrio porteño de Palermo, cuando intentaba ingresar al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV con una presunta acreditación falsa. La decisión se tomó luego de que una pericia del Cuerpo Médico Forense determinara que el joven no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

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Fuentes judiciales indicaron que la resolución fue firmada este viernes, después de que la magistrada recibiera los resultados de los estudios médicos. El informe concluyó que Natenzon podía comprender lo que sucedía a su alrededor, pero no la criminalidad de las conductas investigadas.

La evaluación del Cuerpo Médico Forense coincidió con los resultados de un examen previo realizado en el Hospital Borda, donde el joven había sido atendido por un equipo interdisciplinario. Ambos estudios detectaron problemas de salud mental que incidieron en su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos.

A partir de esos resultados, la Justicia dispuso su sobreseimiento y estableció el compromiso de que realice un tratamiento ambulatorio. La intervención quedó ahora en manos de la Justicia Civil, que deberá realizar el seguimiento de su situación y controlar el cumplimiento del tratamiento indicado.

Cómo fue la detención del bombero durante el operativo por León XIV

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, cuando Natenzon fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control mientras circulaba en una motocicleta. Según la investigación, el joven llevaba una patente que simulaba ser oficial, documentación apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa. Los elementos despertaron sospechas entre los efectivos, que procedieron a detenerlo y dieron intervención a la Justicia Federal.

Tras el procedimiento, Servini había ordenado su detención y un allanamiento en su domicilio, donde los investigadores secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la causa. Entre ellos había dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.

La investigación buscaba determinar las circunstancias en las que Natenzon intentaba acceder a un sector restringido del operativo de seguridad y establecer el origen de los elementos que llevaba consigo. Sin embargo, los resultados de las pericias médicas modificaron el curso de la causa. La evaluación de su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos fue determinante para que la magistrada resolviera su sobreseimiento.

"Fue una seguidilla de malentendidos": la explicación que dieron al caso de Natenzon

Una fuente judicial explicó, tras el sobreseimiento, que el conflicto partió de "una sospecha" de la cual "se actuó en ese sentido, con estándares internacionales, teniendo en cuenta lo que implicaba que allí estaría el Papa". Por su parte Juan Manuel Dragani, defensor del imputado, replicó: "Hubo un tratamiento exagerado de la situación por parte de las fuerzas de seguridad. Se hizo un escarnio mediático de mi cliente. En el momento de su detención, mi asistido intentó explicar todo, pero no lo escucharon. Se tendría que haber investigado un poco más".