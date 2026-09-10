Sirenazo nacional de Bomberos Voluntarios: rescatistas reclamaron una deuda millonaria del gobierno para lo cuarteles del país

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizó un sirenazo simultáneo en todo el país para visibilizar la falta de respuesta del Gobierno Nacional por fondos adeudados a los rescatistas. Exigen aproximadamente $45 millones para cada asociación de bomberos voluntarios y el cumplimiento de la Ley Nacional N.º 25.054.

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El sirenazo nacional y simultáneo se llevó a cabo a las 10 en diversas sedes de bomberos voluntarios que pertenecen al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales. En un comunicado, el Consejo de Federaciones subrayó que “los bomberos voluntarios no pedimos ayuda extraordinaria ni aportes discrecionales, reclamamos los fondos que la ley nos reconoce”. El principal eje del reclamo está vinculado con la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al SNBV. Se trata del remanente del ejercicio 2025 y anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41.

Ese monto, según detallaron, representa aproximadamente $45 millones para cada asociación de bomberos voluntarios. “Son recursos previstos por la Ley Nacional N.º 25.054, con afectación específica”, remarcaron. Además, señalaron que los cuarteles responden permanentemente a emergencias en rutas concesionadas, poniendo recursos, vehículos y personal a disposición sin recibir compensación alguna.

En este marco, exigieron que en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) se incluyan convenios obligatorios, contraprestación mensual por disponibilidad y reintegro de gastos extraordinarios. Otro de los puntos es la aplicación integral y uniforme de la Ley de Fortalecimiento N.º 27.629, sancionada en 2021. En particular, reclaman la implementación efectiva del reintegro del IVA en compras de bienes, servicios y equipamiento.

El reclamo de los bomberos voluntarios

Asimismo, pidieron al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los pagos al exterior. Los altos costos de los vehículos nacionales obligan a los cuarteles a comprar unidades usadas en el extranjero. La operatoria comercial internacional exige el pago anticipado total contra factura proforma, lo que genera dificultades financieras para las asociaciones. “Sin esa operatoria, no podemos garantizar la adecuada prestación del servicio”, advirtieron.

En tanto, la medida fue pacífica y no afectó la operatividad: las guardias estuvieron activas y la atención de emergencias tuvo prioridad absoluta”. “Defendemos a quienes siempre responden. Ahora necesitamos que el Estado cumpla con su parte”, concluyeron.

El SNBV cuenta con más de 1.000 asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y está integrado por más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario. Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en lo que va de 2026 se registraron 157.229 servicios atendidos por bomberos voluntarios. De ellos, 94.536 fueron emergencias (60%) y 62.639 intervenciones programadas (40%).