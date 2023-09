Despiden a Silvina Luna en Chacarita: el último adiós a la modelo

Los restos de la modelo que falleció a sus 43 años serán despedidos este miércoles. Convocaron a una marcha para manifestarse contra Aníbal Lotocki.

Los restos de la modelo y actriz Silvina Luna serán despidos hoy a partir de las 12.30 en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana se llevó a cabo una despedida de la que participó su círculo íntimo, en una sala velatoria del barrio porteño de Belgrano. Luego, los restos de Silvina Luna serán trasladados este mediodía hacia el cementerio de Chacarita, según informó la Asociación Argentina de Actores.

Silvina Luna falleció el jueves pasado luego de haber estado internada desde el 13 de junio, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del médico Aníbal Lotocki, quien en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

Despiden a Silvina Luna en el Cementerio de Chacarita.

Para determinar el impacto de esas dolencias en la muerte de Luna, su cuerpo fue sometido a una autopsia practicada ayer por orden del juez Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, cuyos resultados todavía se desconocen.

Marcha a la casa de Lotocki

A través de la redes sociales, circula la convocatoria para esta tarde a las 19 a una "marcha pacífica por justicia por las muertes de personas operadas por Lotocki" en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, donde vive el cirujano.

En paralelo, también a través de las redes sociales, circula una campaña de recolección de firmas ( http://change.org/PrisionParaLotocki ) que lleva reunidas más de 35.000 adhesiones en reclamo de "prisión para Aníbal Lotocki".

Aníbal Lotocki.

Cómo fueron las últimas horas de Silvina Luna

Eugenia y Analía, las dos amigas más íntimas de Luna, abrieron su corazón en A la Barbarossa (Telefe). Cuando Analía Franchín les preguntó cómo había sido este último tiempo a su lado, Eugenia contó que en el último tiempo de la internación "no podía ni moverse" y que se la pasaba meditando, viendo películas y escuchando música. "Le gustaba que le pongamos a Luis Miguel de fondo, o algún tipo de meditación", detalló Eugenia.

“Más allá de todos los desastres que le han hecho y que perjudicó su salud, lo más complicado en este último tiempo fueron los dolores ¿no?", quiso saber Franchín. La amiga de Silvina se quebró ante esta pregunta y le respondió: “Sí, así es. Era muy fuerte verla así, tirada… Con el tiempo se empezó a rendir, lo dio todo, a lo último con lo poco que podía hablar decía que no aguantaba más, se preguntaba mucho por qué estaba pasando por eso”.

Analía, su otra amiga, agregó que las últimas horas de Silvina "fueron terribles". "Ver su agonía, su dolor, ver que su cuerpo no le funcionaba y que no se podía avanzar... Fue tremendo ver que no podía salir de ahí, la verdad es que no se lo deseo a nadie", se lamentó. Sin embargo, aseguró que "fue una luchadora hasta el último momento" y que seguía pidiéndoles ayuda para hacer ejercicio y levantarse de la cama.