La búsqueda de los cinco pescadores que desaparecieron en Punta Lara después de partir desde la costanera de Hudson por el Río de la Plata sumó un nuevo avance. Tras poco más de una semana sin novedades en la investigación, las autoridades encontraron pertenencias de los hombres perdidos: una campera y un tanque de combustible, que flotaban unos 18 kilómetros de la costa.

Los objetos fueron sometidos a un proceso de reconocimiento por parte de familiares de los tripulantes. Ellos confirmaron que efectivamente los elementos pertenecían a los hombres desaparecidos. A partir de este hallazgo, la Prefectura Naval Argentina decidió concentrar los operativos en ese sector, con la esperanza de encontrar otras evidencias que permitan reconstruir los hechos.

Los desaparecidos son Carlos Kovach, de 60 años; Claudio Kovach, de 50 años; Alejandro Boscardin, de 28 años; Damián Giubu, de 42 años y Sebastián Romegialli, de 50. Zarparon el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho” y la última referencia visual de la lancha se registró entre las 6 y las 8.30 de esa misma jornada.

El operativo de búsqueda

Desde que se denunció la desaparición, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda por aire, agua y tierra. Las tareas incluyeron guardacostas, embarcaciones semirrígidas, motos de agua y una aeronave PA-62 que sobrevoló más de 110 kilómetros de costa sin lograr resultados positivos.

La alarma se activó en la misma noche, cuando el personal del camping comprobó que los pescadores no habían vuelto y que sus autos seguían estacionados en el predio. Desde entonces, los rastrillajes se mantienen de manera ininterrumpida.

El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Fernando Rodríguez explicó que la ausencia de rastros materiales en la superficie del río dificultó las tareas y obligó a ampliar progresivamente el área de búsqueda.

Qué pasó con los cinco pescadores en Punta Lara

Según Prefectura, las condiciones meteorológicas al momento de la desaparición eran favorables, por lo que se descartó que un temporal haya provocado el incidente. La principal hipótesis que manejan apunta a la posibilidad de que la embarcación haya sido llevada por la corriente a una zona distinta de la prevista inicialmente.

Los cinco tripulantes contaban con los elementos de seguridad reglamentarios, como los chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, los intentos de comunicación realizados mediante radio y celulares nunca obtuvieron respuestas.

Las autoridades consultaron a embarcaciones que navegaban en la zona e incluso a organismos de Uruguay, aunque no se registraron avistamientos ni señales de emergencia. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 descentralizada de Berazategui, encabezada por la fiscal Silvia Noemí Borrone.