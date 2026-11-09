Qué significa llamarse León: origen del nombre y curiosidades

El nombre León remite a uno de los animales más asociados con la fuerza y la realeza. Sin embargo, atraviesa siglos de historia, religión y cultura, y ahora volvió a llamar la atención por la elección del papa León XIV. Te contamos qué significa, de dónde viene y qué datos curiosos esconde.

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Qué significa el nombre León y cuál es su origen

León proviene del griego leōn, que da nombre al felino y llegó al español por el latín leo, leonis. Se considera que llamarse León es, literalmente, llevar el nombre del animal y su significado está ligado a la fiereza, el poder y la justicia. Los estudios etimológicos señalan que la palabra griega no sería de raíz indoeuropea, sino que podría tener un origen semítico. Con el tiempo, el nombre se difundió por buena parte de Europa y se adaptó a cada idioma.Por otro lado, el nombre tiene antecedentes bíblicos. En la tradición judía asquenazí, el nombre Leib, que significa “león”, funciona como equivalente de Yehuda (Judá), en referencia a la descripción de Judá como cachorro de león en el Génesis.​​​​​​

Algunas curiosidades sobre el nombre León

No siempre viene del animal. El apellido León también se origina en la ciudad española de León, y ese topónimo deriva del latín legio, una división del ejército romano. Por eso, un apellido León puede no tener relación directa con el felino.

El apellido León también se origina en la ciudad española de León, y ese topónimo deriva del latín legio, una división del ejército romano. Por eso, un apellido León puede no tener relación directa con el felino. Hay apellidos compuestos famosos. Ponce de León combina el apellido Ponce con el nombre de la ciudad.

Ponce de León combina el apellido Ponce con el nombre de la ciudad. Tiene varias fechas en el santoral. El calendario de santos registra numerosos días para los Leones a lo largo del año, entre ellos el 10 de noviembre.

¿Por qué Robert Prevost eligió llamarse León XIV?

Robert Francis Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025 y decidió adoptar el nombre León XIV, entre varios motivos, por su admiración por León XIII. El sumo pontífice explicó su decisión ante el Colegio Cardenalicio, dos días después de la elección, donde mencionó varios motivos, pero destacó a quién fue Papa entre 1878 y 1903.

León XIII es el autor de la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, que abordó la cuestión social durante la primera gran revolución industrial y se considera el punto de partida de la Doctrina Social de la Iglesia. El sumo pontífice defendió los derechos de los trabajadores, reclamó condiciones laborales dignas y buscó acercar a la Iglesia al mundo moderno.

Robert Prevost eligió llamarse León XIV por su admiración por León XIII

Justamente para León XIV, el escenario de hoy tiene similitudes con aquella época: el avance de la inteligencia artificial sería una nueva revolución que plantea desafíos para el trabajo y la sociedad. Además, los analistas del Vaticano interpretan el nombre como una señal de continuidad con Francisco, pero con un estilo más sereno y diplomático.

¿Qué otros Papas se llamaron León antes de Robert Prevost?

León XIV es el decimocuarto en llevar el nombre, que empata con Clemente como el cuarto más elegido en la historia, detrás de Juan, Gregorio y Benedicto. Entre los más recordados están:

León I, el Magno (440-461): en el año 452 logró que Atila, rey de los hunos, desistiera de saquear Roma. Es doctor de la Iglesia.

en el año 452 logró que Atila, rey de los hunos, desistiera de saquear Roma. Es doctor de la Iglesia. León III (795-816): coronó a Carlomagno como emperador de Occidente.

coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. León IV (847-855): fortaleció al Vaticano frente a los ataques de su tiempo.

fortaleció al Vaticano frente a los ataques de su tiempo. León IX (1049-1054): enfrentó la corrupción dentro del clero.

enfrentó la corrupción dentro del clero. León X (1513-1521): hijo de Lorenzo de Médici; fue clave para impulsar la Reforma protestante de Martín Lutero.

Variantes del nombre, similares a León

El nombre tiene numerosas versiones y derivados en distintas lenguas:

Leo, Léon y Leone: son las formas en latín, francés e italiano, todas con el significado de “león”.

son las formas en latín, francés e italiano, todas con el significado de “león”. Leonardo: de origen germánico, combina “león” con un término que alude a lo duro, bravo o fuerte.

de origen germánico, combina “león” con un término que alude a lo duro, bravo o fuerte. Leandro: proviene del griego y une “león” con “hombre”.

proviene del griego y une “león” con “hombre”. Leónidas: deriva de León mediante un sufijo patronímico, es decir, que indica filiación.

deriva de León mediante un sufijo patronímico, es decir, que indica filiación. Ariel: en hebreo significa “león de Dios”.

en hebreo significa “león de Dios”. Aslan y Arslan: en turco también quieren decir “león”.

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