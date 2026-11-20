La cadena productiva de la papa cuenta con su primera variedad obtenida mediante edición génica en el país. Se trata de OLI INTA, desarrollada en el Laboratorio de Agrobiotecnología de la estación experimental de Balcarce a partir del trabajo conjunto entre investigadores del INTA y el Conicet, con respaldo financiero de iniciativas como Procisur y Fontagro.

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El avance apunta a uno de los cuellos de botella habituales en poscosecha y procesamiento: las manchas oscuras y los daños mecánicos que deprecian el valor comercial de los tubérculos. La variedad ya fue registrada tanto en el Registro Nacional de Cultivares como en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

La innovación se basa en desactivar de forma precisa el gen vinculado al pardeamiento enzimático, lo que impide que los tejidos dañados se oscurezcan tras un corte o impacto durante la recolección, el traslado o el almacenamiento.

Mecanismo técnico: "La edición génica permitió inactivar el gen de la polifenol oxidasa, lo que evita la formación de pigmentos oscuros en los tejidos dañados", explicó Gabriela Massa, investigadora del INTA y del Conicet, y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP.

Calidad y eficiencia: La misma especialista remarcó que "al reducirse el pardeamiento enzimático, disminuye el descarte industrial y se mejora la calidad del producto final", además de evitar moretones subsuperficiales en las evaluaciones realizadas sobre tubérculos sometidos a golpes.

Impacto ambiental y económico: Menos rechazos en planta implican aprovechar mejor la materia prima y reducir el volumen de residuos generados en la elaboración.

La denominada OLI INTA es la variedad de papa que evita el oscurecimiento por golpes.

Diferencia con los transgénicos y marco regulatorio

A diferencia de los cultivos transgénicos, esta técnica no incorpora material genético proveniente de otras especies. Esa característica resulta determinante para su adopción comercial y su encuadre normativo.

Normativa equiparada: Massa señaló que "este aspecto resulta clave desde el punto de vista regulatorio, ya que estas variedades siguen la misma normativa que las obtenidas por mejoramiento convencional".

Agilidad en el fitomejoramiento: Sergio Feingold, excoordinador del Programa Nacional de Biotecnología del INTA, sostuvo que "esta tecnología permite incorporar cualidades a variedades exitosas para la producción, lo que representa un cambio fundamental en la manera de hacer mejoramiento en la papa", acortando plazos de desarrollo y facilitando respuestas frente a condiciones ambientales adversas, plagas o enfermedades.

La inscripción local se produce en un escenario internacional donde avanzan marcos para las Nuevas Técnicas Genómicas (NGTs) —como el registrado en la Unión Europea— y abre la puerta a gestionar registros en mercados vecinos con normativas favorables, entre ellos Brasil.