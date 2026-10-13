Los especialistas sugieren incorporar una etapa de preparación antes de encender el horno y meter las papas.

Lograr que las papas al horno queden doradas y crujientes en su capa exterior, manteniendo un interior blando, representa un desafío frecuente en la cocina casera. Colocar los tubérculos crudos de manera directa en la bandeja suele generar una cocción blanda que impide alcanzar la textura deseada. Para superar este inconveniente, los especialistas sugieren incorporar una etapa de preparación antes de encender el horno.

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La clave inicial consiste en someter las piezas a un hervor breve hasta notar que comienzan a ablandarse, cuidando que no se desarmen. Esta cocción parcial asegura la suavidad del centro y predispone el exterior para el tostado. Tras retirar del fuego, resulta indispensable escurrirlas con suma delicadeza para conservar la integridad de cada trozo.

La importancia del secado y la técnica del chef

Este procedimiento se alinea con los consejos difundidos por el chef británico Tom Kerridge a través de BBC Good Food, donde el equipo especializado resalta la necesidad de eliminar la humedad residual después de la ebullición.

Reposo prolongado: Una vez escurridas, se aconseja dejarlas estacionar en un colador o bandeja durante al menos 15 minutos hasta que cesen de emanar vapor.

Textura superficial: Sacudir las piezas con suavidad genera pequeñas irregularidades en la cáscara, promoviendo una superficie más crocante al momento de hornear.

Secretos para el horneado perfecto

Al pasar los tubérculos a la fuente, deben disponerse sobre aceite caliente y separados entre sí para evitar que se amontonen y acumulen vapor. Girarlas durante el proceso asegura una coloración pareja.

Una vez escurridas, se aconseja dejar las papas estacionar en un colador o bandeja durante varios minutos.

La selección de la variedad influye en el resultado, prefiriéndose aquellas con mayor contenido de almidón. Controlar el punto justo del hervor y evitar el exceso de agua permite que la cubierta externa dore correctamente, pudiendo condimentarse a gusto con romero, tomillo, ajo o pimienta antes de llevar a la mesa.