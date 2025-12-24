Hasta qué hora se puede comprar alcohol en provincia de Buenos Aires: el nuevo horario

Con la llegada del calor y el inicio de la temporada alta, la provincia de Buenos Aires volvió a ajustar una de las regulaciones más consultadas cada fin de año: el horario de venta de bebidas alcohólicas. La modificación, vigente desde el lunes 1° de diciembre, impacta tanto en comercios de cercanía como en el delivery.

La decisión se apoya en una lógica ya conocida: durante el verano, los hábitos de consumo se corren hacia la tarde y la noche, especialmente en las zonas turísticas. Según explican desde el ámbito comercial, el nuevo esquema busca ordenar una práctica que en la realidad ya estaba desfasada.

Provincia de Buenos Aires: hasta qué hora se puede vender alcohol

De acuerdo con la ley provincial 15.109, sancionada en diciembre de 2018, desde el 1° de diciembre y hasta el 30 de abril la venta de bebidas alcohólicas está permitida entre las 10 y las 23 horas.

El horario rige tanto para:

Compras presenciales en comercios habilitados.

Ventas con envío a domicilio.

Servicios de delivery.

La ampliación representa dos horas más respecto del régimen habitual y se aplica exclusivamente durante la temporada de verano.

Qué horario rige el resto del año

Fuera del período estival, la normativa vuelve a su esquema tradicional. Desde el 1° de mayo hasta el 30 de noviembre, la venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires está permitida únicamente entre las 10 y las 21.

Este régimen más restrictivo responde a criterios de control del consumo problemático y ordenamiento urbano, una discusión que atraviesa distintas gestiones provinciales desde hace más de una década.

Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el marco legal es distinto. La ley 3.361, sancionada en 2009, establece que la venta de bebidas alcohólicas en comercios está habilitada de 8 a 22 horas.

En el caso del delivery, el horario se extiende de 8 a 24, con una exigencia clave: el comercio debe verificar que el comprador sea mayor de 18 años, tal como lo exige la Ley Nacional 24.788, que prohíbe la venta de alcohol a menores en todo el país.

El cronograma de los trenes hoy 24 y mañana 25 de diciembre en Buenos Aires

Durante este 24 de diciembre, los servicios ferroviarios funcionan con un esquema similar al de los sábados, lo que implica una reducción en la frecuencia habitual respecto de los días hábiles.

Si bien los trenes circulan durante toda la jornada, los últimos servicios parten antes de la medianoche, con horarios que varían según cada línea y ramal. Desde las empresas recomiendan prestar atención a posibles modificaciones puntuales, especialmente en aquellas líneas que atraviesan obras programadas.

El 25 de diciembre, feriado nacional por Navidad, los trenes operan con frecuencia de domingo y feriado, el esquema más reducido del calendario. El servicio comienza por la mañana y se extiende hasta la noche, aunque con intervalos más largos entre formaciones, lo que puede generar mayores tiempos de espera para los pasajeros.