Cuál es la empresa de Argentina que ahora ofrece envíos internacionales

Una empresa argentina ahora ofrece envíos al exterior.

En las últimas semanas, Andreani dio un paso histórico: la compañía anunció el inicio de sus operaciones en el mercado global de importaciones y exportaciones, consolidándose como la primera empresa nacional en ofrecer envíos internacionales después de los recientes cambios en las normativas aduaneras del país.

El anuncio fue dado a conocer después de que el Gobierno argentino aumentó los límites para importaciones por courier de US$ 1.000 a US$ 3.000 y eximiera del pago de aranceles los envíos de hasta US$ 400, según había dispuesto en diciembre con la resolución general 5608/2024 y el decreto 1065/2024.

Este nuevo marco normativo permite que los consumidores argentinos paguen únicamente el IVA en sus compras internacionales menores a ese monto, lo que representa una oportunidad única para el desarrollo de servicios de logística internacional.

Ante esa coyuntura, Andreani presentó su nueva división, Andreani GlobalPack, que brindará un servicio integral de comercio internacional. Desde la recolección de paquetes en el país de origen hasta el transporte aéreo y la entrega en la última milla en Argentina, el nuevo servicio se perfila como una solución competitiva y adaptada al consumidor local.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo e invirtiendo en el país y consolidarnos como una plataforma de soluciones que ofrece la mejor experiencia logística. Nuestro conocimiento, tecnología e infraestructura les permitirán a los clientes que usen nuestro servicio de courier tener la misma experiencia que los usuarios de Andreani que compran y venden localmente", resaltó Carlos Cirimelo, CEO de la compañía.

El avance de Andreani y su proyección internacional

El lanzamiento de Andreani GlobalPack no es un movimiento aislado. Durante 2023, la empresa adquirió una compañía de courier y trabajó en la ampliación de su infraestructura con miras a los mercados internacionales. Estas inversiones, sumadas a su experiencia en la distribución de productos sensibles como medicamentos, maquinaria y tecnología, le otorgan una ventaja estratégica en el competitivo mundo de la logística global.

Desde 2001, Andreani opera en Brasil, donde cuenta con tres plantas logísticas y una infraestructura de más de 750.000 metros cuadrados operativos. En ese país, se destacó en sectores como salud, tecnología y telecomunicaciones.

El nuevo servicio llega en un contexto en el que los consumidores del país demandan mayor acceso a productos extranjeros con mayor flexibilidad y con costos accesibles. Con Andreani GlobalPack, la compañía no solo busca facilitar el acceso a productos internacionales para los argentinos, sino también posicionarse como un aliado clave para exportadores locales que deseen llevar sus productos al exterior.