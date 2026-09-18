Senderismo en Córdoba: en qué lugares se puede hacer y qué actividades hay al aire libre

Córdoba celebra en septiembre el Mes del Senderismo, una iniciativa que desde hace 11 años invita a descubrir las sierras y sus paisajes únicos a través de caminatas al aire libre en más de 100 senderos. Además, hay diferentes actividades especiales para disfrutar del aire libre y la naturaleza en la provincia.

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El Mes del Senderismo está pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes se animan por primera vez a esta actividad. Los senderos relevados son de acceso libre y gratuito y ofrecen distintas alternativas de acuerdo con el nivel de dificultad, muchas de ellas ideales para disfrutar en familia.

Hay más de 100 senderos relevados en la provincia para disfrutar del senderismo

La iniciativa propone realizar caminatas llenas de historia, cultura, avistaje de flora y fauna, astronomía y bienestar por distintos puntos de Córdoba, algunos junto a ríos, cascadas y hasta a través de bosques. Entre las propuestas, hay opciones de dificultad baja perfectas para familias y principiantes, mientras que hay otras más difíciles para quienes buscan más desafios.

Qué actividades se pueden hacer en la provincia de Córdoba

El Mes del Senderismo incluye actividades en distintos puntos de la provincia. Si bien la agenda completa, de los 100 senderos relevados, puede consultarse en el sitio oficial de Turismo de Córdoba, algunas propuestas destacadas son: