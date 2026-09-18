Senderismo en Córdoba: en qué lugares se puede hacer y qué actividades hay al aire libre

Córdoba celebra en septiembre el Mes del Senderismo, una iniciativa que desde hace 11 años invita a descubrir las sierras y sus paisajes únicos a través de caminatas al aire libre en más de 100 senderos. Además, hay diferentes actividades especiales para disfrutar del aire libre y la naturaleza en la provincia.
El Mes del Senderismo está pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes se animan por primera vez a esta actividad. Los senderos relevados son de acceso libre y gratuito y ofrecen distintas alternativas de acuerdo con el nivel de dificultad, muchas de ellas ideales para disfrutar en familia.
La iniciativa propone realizar caminatas llenas de historia, cultura, avistaje de flora y fauna, astronomía y bienestar por distintos puntos de Córdoba, algunos junto a ríos, cascadas y hasta a través de bosques. Entre las propuestas, hay opciones de dificultad baja perfectas para familias y principiantes, mientras que hay otras más difíciles para quienes buscan más desafios.
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Qué actividades se pueden hacer en la provincia de Córdoba
El Mes del Senderismo incluye actividades en distintos puntos de la provincia. Si bien la agenda completa, de los 100 senderos relevados, puede consultarse en el sitio oficial de Turismo de Córdoba, algunas propuestas destacadas son:
- En Villa Carlos Paz: todos los sábados de septiembre se realizarán ascensos nocturnos guiados al Cerro de la Cruz, desde las 17:30. El punto de encuentro será la base del cerro, sobre Florencio Sánchez S/N.
- En Villa Giardino: el 19 de septiembre el recorrido será hacia el Monolito Luz y Fuerza. El punto de encuentro el sector ubicado frente a la confitería El Bosque.
- En La Falda: incluye el Circuito Paseo Bella Vista, previsto para el 19 de septiembre a las 9:30, con salida desde el Paseo Descanso Edén. Mientras que el sábado 26 a las 15:00 hs se desarrollará la Caminata Perilago, con concentración en Plaza Retiro Betania.
En Córdoba se puede disfrutar de senderos en medio del bosque o la montaña, junto a cascadas o ríos
- En Capilla del Monte: habrá recorridos por algunos de los paisajes serranos más reconocidos de la localidad.
- Villa General Belgrano: propone una caminata por el Sendero Pozo Verde para quienes quieran conectarse con la naturaleza y conocer parte de la biodiversidad de la localidad. La actividad será el sábado 19 de septiembre, desde las 16:30, con punto de encuentro en el ingreso a la Reserva Pozo Verde.
- San Javier y Yacanto y La Población: también ofrecen la posibilidad de descubrir sus senderos autoguiados, de corta y mediana dificultad con vistas panorámicas del Valle de Traslasierra.