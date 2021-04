El jugador de fútbol Matías Defederico publicó hace unos días en sus redes sociales un video donde se veía a su hija de 7 años en el asiento delantero del auto, mientras el manejaba, sin utilizar el cinturón de seguridad. Frente a las distintas faltas de tránsito cometidas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de la licencia de conducir del futbolista al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus conductas.

A partir de esto, desde la Ciudad deberán notificarle al deportista para que se presente en los próximos días hábiles para ser reevaluado, tanto desde lo físico como desde lo psicológico y luego determinar si es apto para volver a desempeñarse al volante. Por lo realizado, infringió dos artículos de la Ley Nacional de Tránsito: la que dispone que todos los niños y niñas de hasta 10 años -o de hasta 36 kilos- deben viajar sujetados en el asiento trasero y la que prohíbe el uso del celular durante la conducción, al ser un factor de distracción y motivo principal de siniestros.

Basándose en la disposición 384/2020 de la ANSV, la suspensión está permitida contra aquellos conductores "que manejen de forma temeraria e imprudente, que ponen en riesgo su propia vida y la de los demás". Con la idea de sacarlos de las calles y rutas, el director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano, expresó: "No podemos seguir tolerando este tipo de faltas grave se irresponsables, se trata de un personaje público que tiene llegada a muchas personas y el mensaje que da es el de un total interés por su vida, la de su hija y terceros".

"La única manera de conducir de manera segura es siendo responsable, usando el cinturón de seguridad, respetando las velocidades permitidas, a los que transitan en la vía pública y evitando las distracciones que pueden desencadenar en un hecho vial evitable", sentenció el titular de la ANSV en el extenso comunicado.

¿Qué dijo Cinthia Fernández?

En los últimos días, al ver el video viral y lo ocurrido con su hija, la bailarina Cinthia Fernández volvió a disparar contra su ex pareja. Si bien las cosas ya estaban tensas, a causa de diferentes cruces y que ella lo denunciara públicamente por violencia de género, la indignación creció. "Le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras", contó.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) recordó en relación al mismo tema: "En un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, lo festejaron en un salón y cuando me trajo a las nenas, que estaban dormidas, tenía un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas". Y agregó sobre Defederico: "Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue un palo, el tema son mis hijas".

Si bien expresó que no puede hacer nada, ante las consultas de sus compañeras y compañeros del programa, dijo que "hace todo mal" porque "no le importa y no tiene un límite". Mientras que sentenció: "Yo hablé con las nenas, les dije 'nunca más chicas', pero no las puedo retar a ellas. El responsable es el boludo grande, que tiene una bolas así de grandes, quien tiene que encargarse".

