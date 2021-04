Carla Vizzoti apuntó contra las fake news. Pidió una mayor responsabilidad a la hora de comunicar y celebró la decisión de utilizar barbijo en los medios televisivos.

La ministra de Salud Carla Vizzotti brindó el reporte diario sanitario frente a la segunda ola de coronavirus y luego del pico que hubo el día de ayer, con más de 27 mil casos confirmados.

Frente a este contexto, la ministra destacó que es necesario bajar la transmisión del virus para minimizar la mortalidad y que la pandemia aún no terminó. Durante la conferencia, marcó como importante la decisión de las y los comunicadores de comenzar a utilizar barbijo en la televisión y convocó a que todos se sumen a esta medida de prevención: "Eso es muy importante individualmente pero también es un ejemplo para la sociedad".

Sobre este punto, Vizzotti mostró preocupación por las fake news que se difunden en los medios de comunicación que solamente generan confusión e incertidumbre. "Necesitamos que ejerzan su rol con gran responsabilidad, que busquen fuentes confiables en este momento realmente crítico y de incertidumbre y minimizar la posibilidad de tener noticias que no sean verdaderas", pidió la titular de la cartera de Salud.

"Si se mezclan dos vacunas eso puede hacer que una persona decida no vacunarse", afirmó Vizzotti, en referencia a la desinformación que circuló en los últimos días sobre las vacunas chinas, Sinopharm y Sinovac, y pidió que los y las periodistas se encarguen de ejercer su rol con responsabilidad y de informar con criterio y conocimiento: "Necesitamos convocarlos a no sumar más angustias y preocupaciones de las existentes y a informar. No es momento de generar más tensión".

Qué dijo Vizzotti tras el pico de casos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contó que en el AMBA esta aumentando de forma acelerada los casos, más que el año pasado. En el resto de los aglomerados, es a una velocidad menor que el año pasado. "Hay que recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones y realidades epidemiológicas diferentes", marcó Vizzotti. Además, admitió que aumentó en un 10% la circulación de la cepa Manaos y la de Reino Unido.

Nuevas medidas

Con respecto a la posibilidad de nuevas medidas de restricción antes del 30 de abril, afirmó que "todavía no estamos viendo el impacto de las medidas "y que "el aumento de casos se debe a contagios previos". La ministra hizo énfasis en tomar la potestad de intensificar las medidas en cada jurisdicción según sus riesgos.

Además, marcó que "las únicas medidas efectivas son las que se cumplen": "Si no logramos transmitir eso y que cada uno analice cual es el máximo cuidado que poder. Tenemos que llegar a toda la sociedad, a quien tiene miedo, enojo, incertidumbre, necesitamos llegar a quienes no creen en el virus y replantearnos para saber cómo cuidarnos lo más posible". Hoy, según Vizzotti, las reuniones sociales son la principal fuente de contagio.

"La situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud está en tensión. No es la misma situación que el año pasado por muchas razones. El aumento acelerado de casos hace que se hayan puesto en tensión las camas sobre todo en el sector privado. No solo por el Covid-19, sino también por otras enfermedades", admitió la ministra.

Vacunas

Según Vizzotti, Argentina esta trabajando inmensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas. Destacó que hasta el momento, "Argentina recibió más de 7 millones de vacunas y se ha distribuido el 97% de esas dosis". "La buena noticia es que las jurisdicciones aplicaron una velocidad de aplicación importante", afirmó la ministra y dijo que desde el Gobierno "tienen la expectativa de pronto tener un embarque y continuar esta campaña de vacunación, fundamentalmente para los mayores de 70".

Sobre la estrategia de vacunación, Vizzotti marcó que ahora se está vacunando a las personas que tienen más riesgos de fallecer. "Ya tenemos a más del 65% de las personas mayores de 80 con la primera y más del 60% de entre 70 y 79 años. Nuestro personal de salud tiene el 95% una dosis y el 60% el esquema completo", contó la ministra.

Cuidados

Carla Vizzotti pidió que la sociedad evite cualquier actividad que no sea prioritaria, sobre todo frente a la llegada del invierno. Hizo foco en el uso de barbijo, también en espacios interiores, y en que si se tiene síntomas, no hay que normalizarlos y hay que evitar el contacto con personas. "Las bajas temperaturas favorecen la transmision de virus respiratorios y eso está pasando en Argentina", afirmó la ministra.