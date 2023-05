Juicio a Sebastián Villa en vivo: los alegatos por la denuncia contra el jugador de Boca

El fiscal consideró que los videos en ropa interior que presentó el futbolista como prueba para dar cuenta de una supuesta situación de violencia de Cortés hacia él no hacen más que exponerla y cosificarla, exhibiendo su vulnerabilidad a terceros. Consideró además que la suma de esta prueba no modifica la situación procesal del jugador, porque el hecho de que este puede haber recibido o no violencia por parte de ella no anula la denuncia de la mujer.