Habló el abogado de Sebastián Villa: "El hecho denunciado no existió"

Martín Apolo, quien también representa al jugador en la otra causa por violencia de género, desestimó y minimizó las pruebas en su contra.

Por primera vez, luego de la denuncia de presunto abuso sexual con acceso carnal por parte de su expareja, hablaron desde el entorno de Sebastián Villa sobre la situación judicial que atraviesa el futbolista de Boca Juniors. Este miércoles, el abogado del jugador, Martín Apolo, dialogó con la prensa y no solo minimizó las pruebas que tiene el expediente en contra de su defendido sino que también aseguró que "el hecho no existió".

En declaraciones con Nosotros a la Mañana, por El Trece, el letrado hizo un resumen de la investigación en curso. Tras conocer, hace dos semanas, la denuncia contó que se acercó a su cliente y charló sobre la acusación. "Él me refirió que el hecho denunciado no existió al brindarme su versión", sostuvo firmemente. Mientras que, en relación a los chats de Instagram, agregó: "Cuando tenga la posibilidad de prestar declaración como imputado, que es el acto de defensa por excelencia, explicará el contexto de cada uno de los mensajes. Al darles lextura, yo no extraigo ninguna situación que pueda tener una connotación delictiva ni mucho menos del delito tan aberrante como el denunciado".

Por otra parte, en relación a sus formas, quiso remarcar que al no ser argentino "tiene un modismo de hablar muy distinto al nuestro" y culpó a los medios de comunicación de "tergiversar" la información. Sobre la denuncia, Apolo agregó: "Villa no interpreta el hecho de una manera diferente a la víctima, lo que se está poniendo en conocimiento en la autoridad juridiccional es un delito de abuso sexual con acceso carnal. Eso es lo que no existió, él describe una situación de sexo consentida".

Siguiendo su discurso, remarcó que "no fueron pareja" con la denunciante y desestimó que Villa haya viajado a Colombia -a mediados del año pasado- por temor a la denuncia en cuestión sino que volvió a su país "en virtud de una patología y una operación a la que fue sometida su madre", autorizado por la Justicia que sigue su otra causa por violencia de género. Además, si bien aclaró que las situaciones que tienen que ver con violencia de género son "delicadas" y debe darse "preminencia a la palabra de la mujer", esto cambia si hay "otras diligencias que no avalen ese relato" basándose en la declaración de la médica.

Para cerrar, a diferencia del abogado de la denunciante, se mostró muy conforme con la indagatoria de la médica que declaró "durante un tiempo prolongado" y sostuvo que, ante la insistencia de determinadas preguntas, "siempre fue muy objetiva", remarcando que cada situación con un paciente queda registrada en el libro de guardia. Sobre esto último, aseguró: "La declaración del día de ayer cambia mucho la situación. De hecho, la médica no informó ni siquiera una inflamación en el útero que habría sido la causal de la consulta por un 'dolor vaginal' como se detalla textualmente en el expediente". Mientras que sobre la posibilidad de que se trate de una extorsión por dinero, sentenció: "Hay situaciones que caen por su propio peso".

