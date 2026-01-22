No es indispensable hacer abdominales para tener un abdomen plano y una cintura definida. El yoga es una herramienta ancestral que puede darte los mismos resultados si hacés las posturas correctas.
Hay una rutina muy corta y simple para tonificar el vientre que podés hacer desde la comodidad de tu habitación, acostándote en el suelo a los pies de tu cama. Es apta principiantes y no te va a llevar más de 15 minutos por día.
Rutina de yoga corta para tonificar el abdomen y reducir la cintura
La rutina fue compartida por la cuenta de TikTok Yogui Lover, que comparte diferentes rutinas de yoga para hacer desde casa. Se aconseja que mires el video para comprender mejor los ejercicios y que te pongas ropa suelta para estar cómodo/a.
1. Bolita y estiramiento
Acostate boca arriba en el suelo. Llevá las rodillas a tu pecho y agarralas con las dos manos. Luego, estirá las piernas hacia arriba estiradas, con los brazos extendidos hacia los costados de tu cuerpo. Repetí por 30 segundos.
2. Torsiones
Quedate en la misma posición. Mantené el torso derecho, mientras llevás las dos piernas juntas hacia la izquierda y luego a la derecha, haciendo una torsión. Tenés que sentir cómo trabajan los músculos laterales de tu abdomen. Repetí por 30 segundos.
3. Saltitos hacia el techo
Quedate boca arriba, con los brazos estirados y relajados. Hacé un pequeño saltito con la cola en el lugar, como si intentaras llevar las puntas de tus pies hacia el techo. Relajá y llevá las piernas levemente hacia atrás. Repetí 3 veces.
Consejos para tener buenos resultados
-
Practicá esta rutina al menos tres veces a la semana. Podés empezar haciéndola por 15 o 20 minutos al día e ir aumentando de a poco la intensidad y la duración de los ejercicios.
-
Activá tu abdomen en cada ejercicio. Es importante que conectes tu mente con tu cuerpo y recuerdes sacar la fuerza desde el centro de tu cuerpo durante toda la ejercitación.
-
Practicá la respiración consciente. Este es uno de los pilares fundamentales del yoga. Inhalá durante unos segundos por la nariz, retené el aire y exhalá también por la nariz, todo muy suavemente y sin forzar tus pulmones.
-
Intentá registrar las tensiones en tu cuerpo. Si sentís que estás muy tenso/a de las cervicales, espalda o mandíbula, tratá de relajarte lo más posible.
-
Acompañá esta rutina con hábitos saludables: salir a caminar, mantenerte hidratado, llevar una alimentación saludable y balanceada, descansar un mínimo de 8 horas y gestionar tu estrés.