Yoga en lugar de abdominales: la rutina simple para tonificar el abdomen y afinar la cintura.

No es indispensable hacer abdominales para tener un abdomen plano y una cintura definida. El yoga es una herramienta ancestral que puede darte los mismos resultados si hacés las posturas correctas.

Hay una rutina muy corta y simple para tonificar el vientre que podés hacer desde la comodidad de tu habitación, acostándote en el suelo a los pies de tu cama. Es apta principiantes y no te va a llevar más de 15 minutos por día.

Rutina de yoga corta para tonificar el abdomen y reducir la cintura

La rutina fue compartida por la cuenta de TikTok Yogui Lover, que comparte diferentes rutinas de yoga para hacer desde casa. Se aconseja que mires el video para comprender mejor los ejercicios y que te pongas ropa suelta para estar cómodo/a.

1. Bolita y estiramiento

Acostate boca arriba en el suelo. Llevá las rodillas a tu pecho y agarralas con las dos manos. Luego, estirá las piernas hacia arriba estiradas, con los brazos extendidos hacia los costados de tu cuerpo. Repetí por 30 segundos.

2. Torsiones

Quedate en la misma posición. Mantené el torso derecho, mientras llevás las dos piernas juntas hacia la izquierda y luego a la derecha, haciendo una torsión. Tenés que sentir cómo trabajan los músculos laterales de tu abdomen. Repetí por 30 segundos.

3. Saltitos hacia el techo

Quedate boca arriba, con los brazos estirados y relajados. Hacé un pequeño saltito con la cola en el lugar, como si intentaras llevar las puntas de tus pies hacia el techo. Relajá y llevá las piernas levemente hacia atrás. Repetí 3 veces.

Consejos para tener buenos resultados