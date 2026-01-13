Se conoció el parte médico de Bastián en Pinamar: no está en condiciones de ser trasladado

El último parte médico de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras chocar a bordo de un UTV en Pinamar, indicó que no está en condiciones de ser trasladado y que ya se sometió a dos cirugías producto de su estado de salud.

Conforme al escrito difundido por las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar, Jerez se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica y que, al momento del ingreso, se constató una hemorragia intraabdominal, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, informó la agencia Noticias Argentinas. “Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma”, detallaron.

Luego de la operación, permaneció internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con persistencia de inestabilidad hemodinámica y, en la jornada de este martes, ante el escenario presentado, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano. En esta ocasión, explicaron que se realizó el recambio del packing de contención hepática y que la exploración quirúrgica resultó negativa para sangrado activo. Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

“En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad; por el momento, continúa sin criterios para traslado”, comunicaron.

Qué dijo la familia del nene

En diálogo con El Trece, Betiana, la abuela de Bastián, expresó: "Estamos viajando hacia el hospital de Pinamar, donde está internado Bastian. Ya fue operado dos veces, la primera porque tiene su hígado muy lastimado, pero no se lo podían reconstruir en el momento. Y la segunda porque estaba perdiendo sangre, estaba con una arritmia, estaba medio descompensado, entonces lo volvieron a operar. El parte médico nuevo lo desconozco porque fue lo único que sabemos, que ya salió de quirófano, nada más".

"No sabemos nada porque su papá está en shock todavía y no puede decir palabras. Claro. Hay una persona con choque frontal, con una camioneta 4x4, era su último día de vacaciones. Al otro día estaban volviendo ya. Sé que había otras criaturas más, pero las desconozco porque él fue con su papá. Mi hija estaba trabajando y le hicieron un llamado y la pasaron a buscar y se la llevaron inmediatamente hacia el hospital", agregó.