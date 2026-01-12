6 millones de pesos: un hombre estafó a hoteles y restaurantes en Pinamar, pero terminó detenido

La Policía Bonaerense detuvo a un hombre acusado de estafar a diferentes locales comerciales de Pinarmar por un total de 6 millones de pesos. Al momento de su arresto, el sujeto de 45 años, cuyo nombre es Sebastián Biancardi, se encontraba con sus hijos de 10 y 12 con quienes estaba vacacionando.

El accionar delictivo del individuo se inició el 28 de diciembre, cuando arribó a la ciudad de Pinamar y se hospedó en el Hotel San Remo. Al momento de abonar la estadía, el hombre presentó un comprobante de transferencia bancaria que fue aceptado por el establecimiento. Sin embargo, con el correr de los días, el personal del hotel advirtió que la operación nunca se había concretado y que el comprobante utilizado era falso.

El acusado repitió el mismo modus operandi en al menos tres visitas a un restaurante costero. En cada ocasión, abonó la cuenta mediante una supuesta transferencia bancaria y exhibió al camarero un comprobante que aparentaba ser válido, aunque en realidad era apócrifo. Si bien no fueron los únicos consumos que realizó bajo esta modalidad, sí se trató de los gastos de mayor valor.

También alquiló una carpa por más de 1 millón y medio de pesos en el Balneario Neruda y abonó de la misma manera.

La detención del estafador de Pinamar

Con el correr de los días, los responsables de los distintos locales advirtieron que los pagos nunca se habían acreditado. Al revisar nuevamente los comprobantes, confirmaron que el hombre había utilizado una aplicación capaz de generar tickets de pago que simulaban ser auténticos, aunque eran completamente falsos.

El primero en denunciar al estafador fue el dueño del Parador Neruda. Por orden del fiscal Sergio García de la UFID N°5 de Pinamar se realizó un allanamiento en la habitación del hotel en la que se hospedaba. Al cabo de unas horas, lograron detenerlo y ya se encuentra en una comisaría de Pinamar.

En su declaración, el sujeto alegó no tener trabajo ni cuentas bancarias a su nombre. Durante el operativo policial, los efectivos secuestraron su celular para tratar de determinar si realizó más estafas de las ya mencionadas.

Mientras los hijos de Bianciardi se fueron con una tía nuevamente a Buenos Aires, él quedó imputado por el delito de estafas reiteradas.