Prohibieron el uso de una versión trucha de una conocida pomada desinflamante

Lo hizo la ANMAT a través de una disposición en el Boletín Oficial. Aseguró que la aplicación de la crema "representa un alto riesgo para la salud”. Cómo detectarla.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el el país de la conocida pomada Átomo Desinflamante. Se trata de un lote del antiinflamatorio muscular que fue detectado como falso e ilegal.

Lo confirmó el organismo a través de la Disposición 9533/2022, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde informó sobre la detección de unidades truchas de la crema analgésica que se comercializaban en un local ubicado en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los ejemplares se vendían bajo el siguiente rótulo: “ÁTOMO DESINFLAMANTE Clásico, IDEAL PARA DEPORTISTAS Cansancio - Fatiga Muscular - Torceduras - Desgarros - Esguinces - Calambres - Contracturas. Lote 191-21. Vencimiento 22/11/2024. Industria Argentina. Cont. 250 cc. Laboratorios Prosan SA Santa María 1263 San Martin Bs. As.”

El rótulo revela que no es es la firma IMVI SA, la titular del producto, que aparece como empresa elaboradora del lote sino “Laboratorios Prosan SA”. La Anmat verificó que esa última “no se encuentra habilitada en los rubros de medicamentos, productos cosméticos, ni productos médicos”.

En este marco, se dictaminó que se trata de "un producto falsificado que no ha sido elaborado por la firma titular en la República Argentina” y procedió a prohibir su venta “a fin de proteger a eventuales adquirentes del medicamento involucrado ya que su uso que representa un alto riesgo para la salud”.

“Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio Nacional del producto: «ÁTOMO DESINFLAMANTE Clásico, Lote 191-21. Vencimiento 22/11/2024. Industria Argentina. Cont. 250 cc. Laboratorios Prosan SA», por las razones expuestas en el considerando”, concluye la disposición.

Cómo deferenciar el producto verdadero del falso:

El producto original se comercializa únicamente en presentación por 110 gramos y por 220 gramos, mientras que la unidad falsificada como contenido 250 cc. De esta manera, no coincide ni en cantidad ni en la unidad de medida.

La unidad original es elaborada por Laboratorio IMVI (Instituto Médico Veterinario Integral) y la unidad falsificada por Laboratorio Prosan SA.

Las unidades originales poseen lote codificado con cuatro (4) dígitos numéricos mientras que la unidad falsificada posee lote 191-21 que no corresponde a un lote asignado por el laboratorio titular de registro.

Las unidades originales poseen sobre la tapa de cierre en relieve la inscripción “IMVI laboratorios” mientras que la unidad original no cuenta con dicha identificación.

Las unidades originales poseen el envase primario (pote) color naranja con tapa blanca, mientras que la unidad falsificada posee el envase primario (pote) color blanco y tapa blanca.

La formulación original es crema (color blanco) mientras que la formulación falsificada es gel (transparente).

La Anmat prohibió marcas de perfumes: cuáles son y los motivos

Por otra parte, Anmat prohibió la comercialización en todo el país de varios perfumes de distintas marcas. Así lo confirmó a través de la Disposición 9532/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Desde el organismo informaron que "no es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia, lo que torna su uso en riesgo para la salud de los potenciales usuarios quienes, desconociendo esta situación, podrían utilizar los perfumes en la creencia de que se trata de productos seguros".

Según se informó oficialmente, los productos a los que se les prohibirá su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional son: 'Perfume Bloody marca NL Nina Lamaison; Perfume Euphoria marca NL Nina Lamaison; Perfume Maffia marca NL Nina Lamaison; Perfume Malvinas El Pozo marca NL Nina Lamaison; Perfume In Your Face marca NL Nina Lamaison; Perfume Close To Me by Gonzel; Perfume marca Baby Vito” en todas sus presentaciones.