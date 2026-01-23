Por qué es importante reírse todos los días, según expertos en longevidad: "La risa es la mejor medicina".

Reírse no solamente tiene beneficios para la salud mental, sino también para la salud física. La longevidad es un tema estudiado por científicos y médicos desde hace años, y aunque las causas son variadas, la risa juega un papel fundamental.

Tina Thomas, DO, psiquiatra en Kaiser Permanente, y Ashley Pena, terapeuta en AMFM Healthcare, explicaron en diálogo con Real Simple por qué "la risa es la mejor medicina" y cómo se relaciona directamente con la capacidad de vivir mejor y más años.

Los 6 beneficios de la risa para la salud

1. Disminuye el estrés

Según la psiquiatra Thomas, la risa calma el sistema de respuesta al estrés del cerebro (conocido como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal) y reduce las hormonas relacionadas con el estrés. Varias investigaciones demostraron que la risa puede disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en aproximadamente un 32%.

Además, saca al sistema nervioso del modo de “lucha o huida”, ayudándote a alcanzar un estado mental más tranquilo y regulado, explica la terapeuta Pena. “A corto plazo, esto puede interrumpir pensamientos ansiosos o tensiones físicas que estés experimentando”, asegura. Con el tiempo, esto disminuye el estrés crónico.

2. Mejorará tu rendimiento cognitivo

¿Querés potenciar el funcionamiento de tu cerebro? Probá reír más. Según Thomas, la risa puede mejorar el rendimiento cognitivo, incluyendo la concentración, la atención y la memoria.

"Aumenta el flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal dorsolateral, una región del cerebro involucrada en la memoria de trabajo, la regulación emocional y el control de la atención”, explica el experto.

3. Te hace sentir más feliz

Mientras la risa disminuye el estrés, aumenta la felicidad ya que "libera dopamina y endorfinas, que favorecen la felicidad, la motivación y el equilibrio emocional general, creando un aumento inmediato del estado de ánimo y haciendo que las emociones se sientan más manejables en el momento”, dice Pena.

A largo plazo, ayuda a que el cerebro se recupere más rápido de momentos de sobrecarga emocional y de bajo ánimo, detalla la terapeuta.

4. Fortalece tu sistema inmunológico

La risa puede estimular las células inmunes y disminuir la inflamación relacionada con el estrés en el cuerpo, explica Pena. Esto puede mejorar la forma en que el organismo responde a las enfermedades y "con el tiempo, esto contribuye a una mayor resiliencia y salud física general”.

5. Cuida tu salud cardiovascular

"Reír aumenta temporalmente la frecuencia cardíaca, la circulación y la oxigenación, al mismo tiempo que relaja los músculos de todo el cuerpo, lo que genera una sensación inmediata de liberación física", agrega Pena.

Además, la risa también desencadena la liberación de óxido nítrico, un gas que se encuentra de forma natural en el cuerpo. Esto reduce la inflamación, relaja y dilata los vasos sanguíneos y, en consecuencia, mejora la salud del corazón hasta un 17%, según estudios.

6. Mejora tu conexión con los demás

Reír fomenta relaciones sociales fuertes, un poderoso predictor de la salud a largo plazo, explica Thomas. “La risa compartida aumenta la oxitocina, la hormona asociada con la confianza, el vínculo y la seguridad emocional”, destaca Pena.

Además, “activa la liberación de endorfinas a través del sistema opioide del cerebro y estimula las vías de la dopamina involucradas en la motivación y la recompensa”. Si sostenés vínculos sanos y sólidos en el tiempo, disminuye la soledad, la depresión y el estrés.