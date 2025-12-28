Tanto las recién nacidas como la madre evolucionan favorablemente, informó la Secretaría de Salud provincial.

A pocos días de terminar el 2025, un caso único tuvo lugar en la provincia de Chubut: el nacimiento de trigemeles idénticas en el María Humphreys de Trelew. Se da una vez cada 100 millones, según las autoridades provinciales, y constituye un hito tanto médico como social, ya que representa un desafío para la medicina materno-infantil.

El caso fue calificado como de alta complejidad y exigió una organización y preparación rigurosas en todas las etapas, poniendo de relieve la capacidad de la salud local para responder a emergencias pocos comunes y garantizar la seguridad en contextos de máxima exigencia.

Tanto las recién nacidas como la madre evolucionan favorablemente, informó la Secretaría de Salud provincial, y que se encuentran estables y en buen estado de salud. El parte oficial explicó que al tratarse de un “un nacimiento pretérmino (prematuro)”, las pequeñas permanecen en el Servicio de Neonatología del hospital, donde reciben atención especializada para favorecer su recuperación nutricional.

Las autoridades insistieron en que el éxito del procedimiento reflejó el alto nivel profesional de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería, y que “este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

Así fue el nacimiento de las trigemelas en Chubut

El parto sucedió el jueves 25 de diciembre, con una diferencia de un poco más de una hora entre la primera y la tercera niña. La primera nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kg, la segunda a las 9:50 con 1,760 kg, y la tercera a las 9:52 con 1,690 kg.

Todas ingresaron directamente al área de Neonatología para asegurar una vigilancia continua. Las trigemelas corresponden a una gestación denominada monocorial triamniótica, es decir, genéticamente idéntica.

Este fenómeno es tan poco frecuente porque ocurre solo cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide espontáneamente en tres embriones idénticos. Al ser tres, incrementan los riesgos durante el embarazo y demanda un seguimiento estricto y una preparación detallada para afrontar el parto.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, expresó su satisfacción por la llegada de las trigemelas. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, y resaltó que “sin dudas lo más importante es que las tres bebés y su mamá están bien de salud”.

Torres también hizo hincapié en la respuesta eficiente del equipo hospitalario y la planificación constante requerida por estos embarazos, además destacó la importancia de la inversión pública en equipamiento de alta complejidad. El nacimiento se suma a otros que ya tuvieron lugar en Argentina, como el registrado en Comodoro Rivadavia en 2019 y en Salta este año.