En el día de la prueba de VIH sumá tu gotita: hacete el test de VIH

Por Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

Hoy es el Día Nacional de la Prueba del VIH. Un día que se conmemora en cada una de las provincias, una excusa para comprometernos a promover el test de VIH en todo el país y para que todas las personas puedan acceder a su diagnóstico.



En 2022 el Ministerio de Salud de la Nación estimó que viven en Argentina alrededor de 141.000 personas con VIH. De ellas, más de 18.000 desconocen su diagnóstico. Entre quienes sí lo saben, el 30% accedió al diagnóstico de forma tardía. Esto implica que su salud sufrió un deterioro por el avance de la infección que se podría haber prevenido empezando el tratamiento antes. Un hecho evitable, cuando acceder al tratamiento de forma gratuita permite sostener una buena calidad de vida, y en Argentina es un derecho que se garantiza.

Hacerse el test de VIH es un acto individual, pero el beneficio es, también, colectivo. En 20 minutos, y sólo con una gota de sangre, podés contribuir a la respuesta al VIH. Sabemos que Indetectable es igual a Intransmisible. Es decir, que una persona con VIH puede, manteniendo la adherencia al tratamiento, lograr que los niveles de virus en la sangre sean tan bajos que los análisis no lo detecten. Y cuando esto sucede, cuando una persona está indetectable, no transmite el virus por vía sexual.



Entonces, si el 95% de las personas con VIH conociera su diagnóstico, el 95% de ellas accediera al tratamiento antirretroviral y, a su vez, el 95% de ellas tuviera su carga viral indetectable, sería posible controlar la pandemia en el mundo, ya que podríamos evitar nuevas infecciones de VIH.



"Sumá tu gotita, hacete el test de VIH" es una campaña federal que articula y visibiliza los dispositivos de testeo gratuitos y abiertos al público en distintas provincias que se unen bajo una misma consigna para llegar a más personas en todo el país. Porque cuando una persona conoce su serología, puede acceder al tratamiento y tener una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus. Y, en el caso de que el resultado sea negativo, es una oportunidad para seguir cuidándose.



En nuestro país el test de VIH es voluntario, confidencial, gratuito y no requiere orden médica. Se trata de testearse, cuidarse, tratarse y evitar la transmisión. Hoy, vos también podés sumar tu gotita estés donde estés. Si nunca te hiciste el test, si hace mucho no te lo hacés o si estás con dudas, acercate al centro de testeo más cercano. En la plataforma de uso gratuito donde.huesped.org.ar vas a poder geolocalizar centros de testeo y otros servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país.



Sumá tu gotita, hacete el test de VIH y se parte de la respuesta al VIH.

