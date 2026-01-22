El cardiólogo Jorge Tartaglione se refirió a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

En la Argentina, cerca del 40% de las personas mayores de 18 años tiene colesterol total elevado. Los profesionales de la salud suelen recomendar una dieta saludable y actividad física para bajarlo, y en algunas ocasiones se receta un tratamiento con medicación.

El colesterol es una sustancia grasa que es esencial para el cuerpo. Es producida principalmente por el hígado y también puede obtenerse de alimentos de origen animal. Cuando sus niveles son altos, se puede formar una acumulación de placa en las arterias (ateroesclerosis), que estrecha o bloquea el flujo sanguíneo.

La ateroesclerosis aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Por ende, es fundamental distinguir entre el colesterol de alta densidad (HDL), conocido como "el bueno", y de baja densidad (LDL), denominado "el malo".

En diálogo con LN+, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione se refirió a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas. Indicó que una persona sana tiene "menos de 116", pero que un fumador, hipertenso o diabético debe tener "menos de 100 o 70". Mientras que pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas deberían tenerlo en "menos de 50".

Los alimentos para prevenir el colesterol

Para prevenir el colesterol, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda el consumo de más fibra (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales), omega-3 (pescados grasos, semillas de chía, nueces) y grasas insaturadas (aceite de oliva, palta, frutos secos).

Un informe de la Universidad de Harvard, resalta que las guías alimentarias americanas aconsejan un consumo de fibra diaria de entre 20 a 30 gramos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la población argentina tiene sus características particulares y lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.

Una acción clave es limitar el consumo de grasas saturadas y trans, que están presentes en fiambres, embutidos, carnes rojas, lácteos enteros, bollería, frituras y alimentos ultraprocesados. También se debe limitar el consumo de alcohol y realizar actividad física de manera regular; esto incluye caminar, nadar o andar en bicicleta.

Cuántos argentinos tienen el colesterol altos

En la mayoría de los casos, el colesterol alto no provoca síntomas notorios hasta una etapa más avanzada. Es por ello que es denominado un "problema silencioso", cuyos síntomas alertan que el nivel de colesterol no está dentro del límite aceptable. Estos son: