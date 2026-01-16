Alerta por gripe H3N2: dos provincias nuevas de Argentina registran casos

La gripe H3N2 sigue sumando casos en Argentina y alarmando a las autoridades sanitarias. En las últimas horas se registraron 4 nuevas infecciones que inauguraron el registro en dos provincias que, hasta el momento, no tenían casos positivos: Córdoba y Corrientes.

Los nuevos casos suman 11 a los reportados el último lunes en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Según Noticias Argentinas, las nuevas 4 infecciones diagnosticadas por el Instituto Malbrán son del subclado K de la gripe A (H3N2).

Los casos de gripe H3N2 en Argentina están distribuidos en 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la capital porteña se registraron dos caso, tres en la provincia de Buenos Aires, dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, dos en Córdoba, dos en Corrientes, uno en Mendoza y el último, en Tierra del Fuego.

El origen de los nuevos casos de gripe H3N2 en Córdoba y Corrientes

De los contagios registrados en Córdoba, se informó que se trata de un hombre de 27 años, con el antecedente de un viaje a México, y de una mujer de 38 años que reportó haber viajado a España. Ambos requirieron atención ambulatoria y presentaron evolución favorable.

Por otro lado, los casos confirmados en Corrientes se presentaron en dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con evolución favorable y ya fueron dadas de alta. Los contagios podrían haberse producido por el contacto con un familiar que había viajado recientemente al exterior.

Las recomendaciones para prevenir la gripe H3N2

Desde la cartera de Salud nacional reiteraron las recomendaciones para la prevencón y el control de la posible propagación. Entre los consejos se destacan:

Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Desde el Ministerio de Salud recomendaron además que los viajeros que regresen de países con circulación de la influenza mantengan las medidas generales de prevención de infecciones durante el viaje y fundamentalmente al regreso.

Quienes presenten síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar una mejoría clínica y haber pasado al menos 24 horas sin fiebre.