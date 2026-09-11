Cómo salir mejor en las fotos: los consejos de un experto para posar de forma natural.

No hace falta tener una cámara profesional ni dominar la edición para conseguir una buena foto. La posición del celular, el tipo de iluminación y algunos movimientos simples pueden hacer una gran diferencia a la hora de retratar un look o simplemente guardar un recuerdo.

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Con las redes sociales, la fotografía cotidiana adquirió un protagonismo que antes estaba reservado a las producciones profesionales. Una salida, un viaje, una prenda nueva o incluso una selfie pueden convertirse en una imagen que después se comparte en redes. Sin embargo, muchas veces el problema no está en la cámara, sino en pequeños detalles que pasan inadvertidos.

Francesco Viglione, director especializado en moda y publicidad, trabajó durante más de una década en producciones para marcas internacionales como Montblanc, Netflix, Fila, MAC, Nissan y Ford. Desde su experiencia, sostiene que aprender a observar el entorno puede ser mucho más importante que contar con el último modelo de teléfono.

Las tres claves para sacar buenas fotos

El primer secreto está en dónde colocar el celular

La perspectiva puede modificar notablemente la apariencia de una persona en una fotografía. Cuando el teléfono está demasiado cerca o ubicado a una altura incorrecta, las proporciones pueden verse diferentes a las que observamos a simple vista.

Para las fotografías de cuerpo entero, una buena alternativa es alejar el dispositivo y evitar tomar la imagen desde una posición demasiado elevada. Colocarlo aproximadamente a la altura del pecho, o un poco más abajo, permite conservar mejor las proporciones del cuerpo. También ayuda dejar cierta distancia entre la persona y la cámara. En lugar de acercar demasiado el celular, es preferible retroceder y aprovechar el espacio disponible.

La iluminación puede hacer más que cualquier filtro

Antes de pensar en editar una imagen, conviene prestar atención a la luz disponible. Una iluminación demasiado intensa puede generar sombras duras, especialmente en el rostro, mientras que varias fuentes de luz diferentes pueden modificar los colores de la escena.

Una luz natural y suave suele ser una de las opciones más favorecedoras. Una ventana, una galería o un sector exterior en sombra pueden funcionar mejor que el sol directo. Otro recurso consiste en ubicar el cuerpo ligeramente de costado respecto de la fuente de luz. Esta posición permite crear profundidad y volumen sin generar contrastes demasiado marcados.

No hace falta tener una cámara profesional ni dominar la edición para conseguir una buena foto.

El truco para dejar de sentirse incómodo al posar

Uno de los principales problemas frente a una cámara aparece cuando intentamos mantener una pose rígida. Las manos quedan sin saber dónde ubicarse, la expresión cambia y el cuerpo termina transmitiendo tensión. Por eso, una de las estrategias utilizadas en producciones de moda es reemplazar la pose por un movimiento.

Caminar, girar, acomodarse el pelo, ponerse una campera, mirar hacia otro lado o interactuar con algún accesorio son acciones sencillas que permiten que el cuerpo se relaje. Además, generan una serie de fotografías diferentes entre las que es más fácil encontrar un momento espontáneo.

La idea es no buscar únicamente una imagen técnicamente perfecta. Muchas veces, el instante más atractivo aparece cuando la persona deja de concentrarse en la cámara y simplemente continúa con el movimiento.

Para el especialista, la fotografía no comienza cuando se presiona el botón del celular. La observación de la luz, los movimientos y el espacio puede modificar por completo una imagen. Por eso, antes de sacar una foto, mirar de dónde viene la iluminación, elegir una distancia adecuada y buscar una postura cómoda puede ser más efectivo que depender de filtros o equipos sofisticados.