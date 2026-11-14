Una salida diferente en CABA: FestiBar, el festival de coctelería consciente de la región, abrió en Palermo

El gin sin alcohol es uno de los productos que pueden probarse en FestiBar. Crédito: imagen propia.

La ciudad de Buenos Aires ya tiene su festival de bebidas y coctelería consciente, con productos novedosos como un gin sin alcohol o un vino de bajo contenido alcohólico. FestiBar abrió el viernes 13 de noviembre en Haras Palermo y sigue este sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 20. Se presenta como el primer festival de su tipo en la región y reúne a más de 50 marcas, con más de 100 bebidas para degustar incluidas con la entrada.

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La idea, según los organizadores, no es tomar más sino probar mejor: conocer quién produce cada bebida, cómo se hace y por qué se sirve de determinada manera.

Qué se puede probar

La entrada permite degustar vinos, espumantes, cervezas, gin, destilados, vermuts, aperitivos, licores, café, té y kombucha; muchas de ellas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico. Participan desde grandes compañías e importadoras hasta destilerías y productores artesanales de distintas provincias.

Entre las marcas figuran vermuts y aperitivos de Santa Fe, Mendoza, San Luis, Río Negro y Entre Ríos. También hay gines de la Patagonia, Tucumán y San Juan, y propuestas importadas de Italia, Francia, España, México y Perú.

También incluye propuestas innovadoras, como la posibilidad de probar helados de tragos, como el Chocolate Old Fashioned, hecho a base de chocolate, whisky naranja y crocante de maní. Esta original idea surgió de Mixo Ice Cream, un emprendimiento que nació en Rosario y hoy se expande por la Argentina.

Otro producto especial que comienza a pisar fuerte es Senda, una bebida energizante hecha a base de yerba mate. Según relató a El Destape Nicolás Wolf, la bebida tiene el foco puesto inicialmente en los deportistas outdoor y de alta montaña, y también se puede degustar en FestiBar.

Importados y nacionales, en la misma barra

Que el festival mezcle productos locales con marcas del exterior no es un detalle de la grilla. Lucas Groglio, fundador de Coctelería Consciente y de FestiBar, destacó ante este medio por qué es una postura. “Los importados lo que nos hacen es complementar el portfolio y darle validez a la industria local”, dijo a la prensa durante la presentación del festival.

Groglio explicó que, sobre todo en la Argentina, “muchas veces miramos para afuera pensando que lo de afuera es mejor que lo de adentro”. Su ejemplo fue Bols, la marca holandesa de licores, presente en el festival.

“Obviamente que nosotros preferiríamos que se fabriquen acá”, reconoció. Sin embargo, aclaró que el producto holandés es “totalmente distinto” al que se hacía en el país. “Lo ideal es que esos productos puedan coexistir, que tengamos nuestra línea de importados y tengamos la línea de productos nacionales”, sostuvo.

Pasar detrás de la barra

La experiencia más buscada es “Mezclá tu cóctel”. El visitante pasa al otro lado de la barra y prepara su trago paso a paso, guiado por el equipo de bartenders de Ramiro Ferreri.

También hay talleres de coctelería y barismo del Instituto Argentino de Coctelería, con la bartender Sabrina Pereyra. A eso se suman catas guiadas de vinos, espumantes, aperitivos, vermut y destilados, un jardín gastronómico y activaciones de las marcas.

El sin alcohol, con lugar propio

Las bebidas sin alcohol y de baja graduación (No & Low) atraviesan toda la programación. El domingo 15, en el marco del Día Mundial Sin Alcohol, el festival les dedica la jornada, con más de 15 propuestas para probar. Entre ellas hay cervezas 0%, vinos sin alcohol, gin tonics y vermuts sin alcohol.

Qué mirar el fin de semana:

Sábado 14: a las 13, Groglio habla sobre “No & Low: el futuro de la industria ya llegó”. A las 15, cata de vino sin alcohol con Agustín Silva, del Catena Institute of Wine. A las 17, Francisco Clérico cuenta la historia del aperitivo argentino.

a las 13, Groglio habla sobre “No & Low: el futuro de la industria ya llegó”. A las 15, cata de vino sin alcohol con Agustín Silva, del Catena Institute of Wine. A las 17, Francisco Clérico cuenta la historia del aperitivo argentino. Domingo 15: a las 14, taller de coctelería sin alcohol con Florencia Nahir y Yes Iribarren. A las 15, charla sobre cervezas No & Low con Sol Cravello. A las 19, Germán Lacanna y Francisco Sarquis presentan el menú Zero Waste de Verne Club.

Quién está detrás

FestiBar es obra de Coctelería Consciente, el proyecto de Groglio, que lleva más de diez años trabajando en formación y sostenibilidad en el mundo de las bebidas. Su propuesta es “democratizar la cultura de las bebidas y transformarla en una experiencia accesible, diversa y participativa”.

El viernes tuvo un foco en la industria, con una Ronda de Negocios para expositores, sponsors y compradores acreditados del sector gastronómico, hotelero y retail. Aun así, el festival estuvo abierto al público general los tres días.

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