Qué se sabe del crimen de la nena de 3 años en Villa La Angostura y cuál es la principal hipótesis

La Justicia investiga el crimen de una nena de 3 años ocurrido el sábado en Villa La Angostura y tiene como principal acusado a su padre, identificado como Carlos Arias, de 36 años. El hombre permanece internado en grave estado y bajo custodia policial, mientras el Ministerio Público Fiscal de Neuquén trabaja sobre la hipótesis de que habría matado a su hija para causarle sufrimiento a su pareja.

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Cómo ocurrió el ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 18.30 dentro de una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos, donde el acusado se encontraba viviendo de manera temporal por razones laborales. Arias es oriundo de Lamarque, Río Negro, al igual que su pareja y la nena. La mujer y su hija habían viajado hasta Villa La Angostura para visitarlo.

Según la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, en un momento de la estadía se produjo una agresión del hombre contra su pareja. La nena estaba presente. En ese contexto, el acusado habría tomado un arma blanca y atacado a su propia hija, que murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

La hipótesis de la Justicia sobre el crimen

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar por qué el hombre atacó a la nena. La hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el crimen habría tenido como finalidad provocar sufrimiento en la madre de la víctima. Por ese motivo, el fiscal Adrián De Lillo prepara una acusación por homicidio doblemente calificado: por el vínculo entre el acusado y la víctima y por haber sido cometido, presuntamente, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantenía una relación de pareja.

La madre de la nena logró salir de la vivienda y pedir ayuda. Luego quedó bajo un dispositivo de contención y acompañamiento psicológico. Según la información conocida hasta ahora, no presentaba heridas físicas de gravedad. Además, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, no existían denuncias previas por violencia de género o familiar entre la pareja.

El estado de salud del acusado

Después del ataque, el hombre se provocó heridas punzocortantes en el cuello. Primero fue asistido en Villa La Angostura y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, debido a la gravedad de su cuadro. Permanece internado con pronóstico reservado y custodia policial permanente. Su estado de salud impide, por el momento, que la Justicia avance con la audiencia de formulación de cargos.

Las medidas de la investigación

La causa está en manos del fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila. La Fiscalía también ordenó la autopsia de la víctima y pidió avanzar con un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el crimen. Los investigadores buscan secuestrar el arma utilizada, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió antes, durante y después del ataque. También continúa la toma de testimonios a posibles testigos. La investigación deberá establecer ahora qué desencadenó la agresión, cómo fue exactamente la secuencia dentro de la casa y si existen otros elementos previos que permitan explicar el contexto del crimen.