Las cucarachas se esconden detrás de la heladera atraídas por el calor del motor, la humedad de la condensación y la acumulación de restos de comida. Para eliminarlas y prevenir infestaciones, expertos recomiendan colocar trampas adhesivas en la base, sellar grietas, limpiar la grasa acumulada y eliminar las fuentes de alimento nocturnas.

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Según una investigación de la Universidad de California, las cucarachas buscan grietas y espacios reducidos que sean cálidos, oscuros y húmedos. Estos pueden ser detrás y debajo de los electrodomésticos, dado el calor generado por el motor de la heladera, la humedad asociada a la condensación y los pequeños restos de alimentos que se acumulan en lugares poco visibles.

¿Por qué las cucarachas se esconden detrás de la heladera?

Sin embargo, la presencia de cucarachas alrededor de la heladera no significa necesariamente que allí se encuentre el origen de una infestación. Aunque puede ser una señal de que el lugar les ofrece refugio, agua o alimento.

La Universidad de California explicó que estos insectos suelen desplazarse por bordes, grietas y sectores protegidos, mientras que las trampas adhesivas permiten detectar con mayor facilidad los sitios donde existe mayor actividad.

Detrás de estos electrodomésticos pueden encontrarse otros indicios de su presencia, como mudas de piel, materia fecal y las cápsulas que contienen los huevos.

La Universidad de Penn State recomienda colocar trampas adhesivas debajo de cocinas y refrigeradores, junto a las paredes y cerca de posibles fuentes de calor, agua o alimento. El objetivo es identificar los puntos críticos y utilizar esa información para orientar las medidas de control.

¿Cómo evitar que las cucarachas se escondan detrás de la heladera?

La prevención empieza, en primer lugar, por eliminar las condiciones que favorecen la aparición de estos insectos. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, un control adecuado de plagas debe comenzar por reducir las fuentes de alimento, agua y refugio.

Para esto, es recomendable conservar los alimentos en recipientes herméticos, retirar la basura con frecuencia y evitar que queden restos de comida expuestos durante la noche.

En el caso de la heladera, también resulta importante prestar atención al espacio que la rodea. Algunas de las recomendaciones son arreglar las pérdidas de agua, sellar grietas y cerrar posibles aberturas por las que puedan ingresar o esconderse las cucarachas.

También aconseja colocar burletes y juntas en puertas y ventanas, como así también reducir la acumulación de objetos, especialmente cajas de cartón, papeles y otros elementos que puedan convertirse en refugios.

¿Cómo limpiar la heladera?

Además de limpiar el interior de la heladera, se debe prestar atención a los espacios que quedan detrás, debajo y a los costados. Es recomendable aspirar periódicamente grietas y hendiduras.

La guía elaborada por la Universidad de Penn State también aconseja eliminar restos de grasa y alimentos de lugares como las campanas extractoras, los laterales de las cocinas y las heladeras. A esto se suma la importancia de lavar los platos después de utilizarlos y evitar dejar durante la noche recipientes con agua o comida para las mascotas.

Si después de limpiar, sellar posibles accesos y realizar un monitoreo la presencia de cucarachas continúa, puede ser necesario recurrir a medidas adicionales. El estudio publicado en Insects advierte que algunas especies, especialmente la cucaracha alemana, desarrollaron resistencia a diferentes insecticidas, por lo que el control sostenido puede requerir la combinación de cebos, saneamiento, modificaciones en el ambiente y seguimiento.