Revelaron cuánto dinero se regala en un casamiento y hubo polémica en redes.

¿Cuánto dinero hay que regalar cuando llega una invitación a un casamiento? La pregunta parece sencilla, pero las respuestas demostraron que no existe un consenso. Un hilo de X se volvió viral después de que una usuaria consultara cuánto se acostumbra entregar en una boda en Argentina durante 2026, y los montos mencionados despertaron tanto acuerdos como críticas.

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La publicación fue realizada por Caro, identificada en la red social como @kadito_sg, quien lanzó la pregunta: “¿Cuánta plata se regala en un casamiento argentino? Abro debate”. El posteo superó las 500.000 visualizaciones y reunió miles de comentarios con experiencias personales, sugerencias y distintas maneras de entender el regalo de bodas.

De 100 a 300 dólares: cuánto dinero sugieren regalar

Entre las respuestas, varios usuarios propusieron establecer un monto de acuerdo con la cercanía que existe con la pareja. Las cifras mencionadas oscilaron entre los 100 y los 300 dólares por invitado, aunque no faltaron quienes plantearon que el dinero disponible de cada persona debería ser el principal factor para decidir.

Uno de los comentarios que circuló en el hilo propuso una escala según el vínculo, 200 dólares para familiares, 150 para amigos y 100 para conocidos. Otra respuesta planteó entregar 200 dólares cuando se trata de un amigo muy cercano o un familiar, y 100 dólares si la relación es menos estrecha.

También participaron personas que se habían casado recientemente y compartieron su experiencia. Algunos aseguraron haber recibido regalos de entre 200 y 300 dólares, lo que alimentó la discusión sobre cuáles son los valores que se manejan actualmente en este tipo de celebraciones.

¿Hay que cubrir el costo del cubierto?

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la idea de que el regalo debería alcanzar, al menos, para cubrir el costo del cubierto: el gasto que representa para los novios recibir a cada invitado, incluyendo la comida y otros servicios contemplados en el evento.

En agosto de 2026, una nota de La Nación citó a organizadoras de bodas que ubicaron el costo del cubierto entre los $80.000 y los $150.000 por persona, dependiendo de las características del servicio y del menú elegido.

En redes sociales sugieren que los invitados deben regalar entre 100 y 300 dólares en un casamiento.

Esa referencia suele utilizarse como orientación a la hora de decidir cuánto regalar. Para algunas personas, entregar una suma que compense el gasto que generó su presencia es una manera de colaborar con la pareja en una celebración que puede implicar una inversión importante.

En el debate aparecieron usuarios que cuestionaron que los invitados deban calcular cuánto cuesta asistir a una fiesta para determinar el valor del regalo. Otros rechazaron directamente la idea de que la boda deba financiarse, al menos en parte, a través del dinero que aportan los asistentes.