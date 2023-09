Excarcelaron a Cruz Novillo Astrada, el polista que atropelló a un indigente en Retiro

La situación se dio durante la tarde del lunes y, de esta forma, el juez Carlos Manuel Bruniard concedió la excarcelación al polista.

Después de haberlo interrogado, el juez Carlos Manuel Bruniard concedió hoy la excarcelación al polista Cruz Novillo Astrada, quien atropelló y mató con su camioneta 4x4 a un joven en el barrio porteño de Retiro. La decisión se tomó durante la tarde y se dispuso la "inmediata libertad" del hombre, quien había sido alojado en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad.

Esta tarde, Cruz Novillo Astrada declaró por Zoom ante el juez Carlos Bruniard, y luego su abogado, Rafael Cúneo Libarona, pidió la excarcelación de su defendido, quien está imputado por homicidio culposo. "Contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa" y "negó su responsabilidad en el hecho", señaló una fuente que participó del trámite, y añadió que "dieron negativos" los exámenes de alcoholemia y de estupefacientes realizados sobre muestras de sangre y orina de Novillo Astrada.

En diálogo con la prensa, luego de la declaración de Novillo Astrada, Cúneo Libarona afirmó que pidió "la excarcelación bajo caución juratoria". La justicia hizo lugar a la excarcelación solicitada por la defensa "con la obligación de someterse al proceso y caución juratoria de no obstaculizar la investigación; comparecer personalmente, el primer día hábil de cada mes ante el tribunal; presentarse al llamado del tribunal, y denunciar toda circunstancia que lo obligue a cambiar domicilio, del que no podrá ausentarse por un lapso mayor a 24 horas" sin conocimiento del juzgado.

También se dispuso que no podrá salir del país, por lo que ordenaron la retención de su pasaporte y "disponer de su inmediata libertad". Cúneo Libarona ha había afirmado que "está demostrada la impericia e imprudencia en el obrar del peatón", y remarcó que " Cruz no tiene antecedentes penales". El abogado sostuvo que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación "le generó miedo, temor, pánico", y "pensó que había más personas".

El siniestro vial se produjo ayer a las 5.20 en la avenida 9 de Julio casi esquina Arroyo, cuando el vehículo que conducía el polista Cruz Novillo Astrada, hijo de Eduardo, expresidente de la Asociación Argentina de Polo, embistió a un peatón y, en vez de detenerse, siguió. Posteriormente, se hizo presente en dependencia policial el abogado del conductor, Rafael Cúneo Libarona, para ejercer su representación legal y luego hizo lo propio el imputado, quien entregó la camioneta Volkswagen Amarok y quedó detenido.

"El conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta, llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente", dijo ayer a Télam Cúneo Libarona. Según las fuentes policiales, la víctima, que no portaba ningún tipo de identificación, sería una persona en situación de calle y tendría "aproximadamente 25 años de edad, 1,70 metros de estatura y contextura robusta".

En junio de 2021 Justo Novillo Astrada, hermano mellizo de Cruz, falleció a los 22 años en un accidente en la ruta 8, cerca de San Antonio de Areco.

Con información de Télam