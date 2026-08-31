Reintrodujeron 47 bisontes tras 100 años de extinción y provocaron un milagro ecológico impensado

En el norte de México, la reintroducción de decenas de bisontes en una parte del desierto de Chihuahua está teniendo un impacto positivo en el ecosistema circundante de varias formas importantes, según la organización que impulsa la iniciativa. El año pasado, casi 50 bisontes fueron trasladados a Cuatrociénegas, una reserva natural de México, en el estado de Coahuila, reconocida por la UNESCO. Famoso por sus dunas de yeso y sus piscinas de agua de un azul intenso, este hábitat de 400.000 hectáreas alberga varios cientos de especies de plantas y animales, entre ellas múltiples especies de flora y fauna que están "en situación crítica de vulnerabilidad o en peligro de extinción" , advierte la UNESCO.

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La introducción de los bisontes en la Reserva El Santuario de Cuatrociénegas, un área protegida gestionada por la Fundación Pro Cuatrociénegas, está ayudando a "reactivar la dinámica y la salud de un ecosistema" , afirma Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación. "Te da muchísima esperanza", declaró al medio mexicano Vanguardia , al referirse al impacto de "simplemente recuperar una especie fundamental que estaba allí antes y debería estar allí".

Tras haber sido exterminados de la zona por las actividades humanas en el siglo XIX, los bisontes regresaron en agosto de 2025, cuando tres ejemplares fueron introducidos en El Santuario, en una colaboración entre la Fundación Pro Cuatrociénegas y el Museo del Desierto de Coahuila. En noviembre, la Fundación anunció la introducción de otros 44 bisontes , en una iniciativa conjunta en la que también participó el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

"Después de que los bisontes fueran cazados hasta casi desaparecer de esta zona hace unos 200 años, el regreso de una especie clave a la región de Cuatrociénegas es un momento histórico" , escribió Ruiz Smith en redes sociales en aquel momento. En una publicación posterior, añadió: "Este acontecimiento representa mucho más que la reintroducción de un animal emblemático: el bisonte es un auténtico ingeniero del ecosistema, capaz de regenerar los suelos, mejorar la infiltración del agua, reducir el riesgo de incendios forestales y reforzar la biodiversidad del desierto de Chihuahua".

Cómo los bisontes están transformando el paisaje

En declaraciones a CNN, Ruiz Smith explicó que los bisontes de El Santuario ayudarán a prevenir el inicio y la propagación de incendios al alimentarse de la vegetación seca. Gracias al pastoreo de estos animales, los incendios tendrán menos fuentes potenciales de combustible. Con un peso de hasta unos 770 kilos , los bovinos también están favoreciendo la generación de vida vegetal en la zona, en parte gracias al impacto de sus pezuñas sobre la superficie. Al remover el terreno mientras corren, explican los expertos, labran el suelo de manera involuntaria, creando aberturas que permiten la entrada del agua. El resultado: unas condiciones más favorables para el crecimiento de la flora.

Además, los bisontes actúan involuntariamente como dispersores de semillas, explicó Ruiz Smith a Vanguardia. Esto ocurre porque las semillas pueden quedar atrapadas en el pelaje de los animales y desprenderse después a medida que los bisontes se desplazan. Ruiz Smith también señaló que el estiércol de los bisontes está contribuyendo a la fertilidad del suelo de Cuatrociénegas al atraer a los escarabajos peloteros. Como explican expertos en biología, estos escarabajos mejoran el contenido de nutrientes del suelo al enterrar los excrementos que encuentran. Además, al excavar, desempeñan un papel fundamental en la aireación de las capas subterráneas.

El regreso de la fauna nativa

A medida que los bisontes favorecen un paisaje más saludable en El Santuario, las cámaras ocultas instaladas en la zona han captado el regreso de animales que habían desaparecido del área, como pumas, linces y pecaríes de collar, reveló Ruiz Smith a Vanguardia. Además, se ha observado a especies de aves locales utilizando el pelaje de los bisontes para construir sus nidos. "Los bisontes son arquitectos del paisaje" , concluyó Ruiz Smith en declaraciones a CNN. "Se ponen manos a la obra para moldear y regenerar su entorno". La experiencia en Cuatrociénegas demuestra que la reintroducción de especies clave puede desencadenar un efecto dominó positivo en todo el ecosistema, restaurando equilibrios que se habían perdido hace más de un siglo