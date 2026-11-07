Ramal por ramal: cómo funcionarán los trenes del AMBA este fin de semana

Trenes Argentinos implementará modificaciones en los servicios ferroviarios del AMBA durante los próximos días por el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Los cambios alcanzarán a las líneas Mitre y San Martín e incluirán recorridos limitados y el cierre temporal de algunas estaciones.

El esquema comenzará a regir este sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 12, con restricciones que también afectarán los servicios de los primeros días de la próxima semana.

¿Cómo funcionarán los trenes del AMBA este fin de semana?

El domingo 8, las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur mantendrán el cronograma habitual de domingo. Sin embargo, desde las 18 se incorporarán servicios nocturnos para facilitar los traslados durante la madrugada del lunes.

En el Mitre, los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre conservarán sus frecuencias dominicales. La principal restricción será el cierre de las primera dos estaciones mencionadas, que no estarán habilitadas para el ascenso ni el descenso de pasajeros durante varios días.

La línea San Martín también tendrá horario de domingo, con servicios adicionales durante la noche. El refuerzo continuará durante la madrugada del lunes para ampliar las opciones de viaje.

En el Sarmiento, el servicio Once-Moreno funcionará con el cronograma correspondiente al domingo y sumará trenes nocturnos. La misma modalidad se aplicará en los servicios de las líneas Roca y Belgrano Sur, que también tendrán circulaciones adicionales durante la madrugada.

Por su parte, el Belgrano Norte incorporará trenes adicionales entre las 23 y las 5, con una frecuencia aproximada de 45 minutos. La línea Urquiza también tendrá refuerzos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, entre las 21 y las 4.

Las modificaciones más importantes en los recorridos llegarán el lunes 9 y el martes 10. Durante esas jornadas, por razones de seguridad, los trenes de las líneas Mitre y San Martín no llegarán a Retiro en determinadas franjas horarias.

En el primer caso, el lunes desde las 8 los servicios del ramal Tigre circularán entre Belgrano C y Tigre, mientras que los de José León Suárez y Bartolomé Mitre lo harán entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras. El martes, la misma restricción comenzará a las 16.

En el San Martín, los trenes circularán entre Villa del Parque y Pilar o Doctor Cabred desde las 8 del lunes y desde las 16 del martes, sin llegar a Retiro.