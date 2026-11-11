Quién es la Virgen de Luján y por qué es tan importante para los argentinos

Cada año, millones de argentinos se acercan a la Basílica de Luján para agradecer, pedir un milagro o simplemente encontrar un momento de esperanza. Algunos llegan caminando durante horas, otros viajan desde distintos puntos del país y muchos llevan estampitas, fotografías o pequeñas cartas con sus deseos. La Virgen de Luján es mucho más que una figura religiosa: es uno de los símbolos de identidad y devoción popular más importantes de la Argentina. Pero ¿quién es y por qué su historia conmueve a tantas generaciones?

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La historia de la Virgen de Luján: el milagro de la carreta

La historia se remonta a 1630, cuando dos imágenes de la Virgen María llegaron desde Brasil al puerto de Buenos Aires. Habían sido encargadas por un hombre portugués llamado Antonio Farías de Sá, quien quería colocar una imagen de la Inmaculada Concepción en una capilla de su estancia, ubicada en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero.

La Vírgen tiene un peso histórico para los argentinos.

Las figuras emprendieron un viaje en carreta hacia el norte, pero algo inesperado ocurrió a orillas del río Luján, en un paraje conocido como El Árbol Solo. La carreta que transportaba una de las imágenes quedó completamente inmovilizada. Los hombres intentaron moverla de distintas maneras, incluso cambiando los bueyes, pero no consiguieron avanzar.

Finalmente, decidieron bajar uno de los cajones y descubrieron que, cuando retiraban la imagen de la Inmaculada Concepción, los animales podían continuar el recorrido. Para los testigos, aquello fue una señal: la Virgen había elegido quedarse en ese lugar. La imagen, de apenas 38 centímetros, está realizada en terracota y yeso, con las manos juntas en actitud de oración. Su pequeño tamaño contrasta con la enorme devoción que despertó a lo largo de casi cuatro siglos.

El Negro Manuel, el primer cuidador de la Virgen

Uno de los protagonistas fundamentales de esta historia fue Manuel Costa de los Ríos, conocido popularmente como el Negro Manuel. Era un hombre africano esclavizado que quedó a cargo del cuidado de la imagen después del episodio de la carreta. Durante décadas se dedicó a custodiarla, recibir a los peregrinos y atender a quienes llegaban buscando consuelo o sanación. Su devoción fue tan profunda que solía identificarse como "ser de la Virgen nomás".

La importancia del Negro Manuel.

Cuando Ana de Matos trasladó la imagen a sus tierras, donde actualmente se encuentra la Basílica, también procuró que Manuel continuara acompañándola. Murió en 1686 y sus restos descansan en el santuario. En los últimos años, su figura adquirió mayor reconocimiento y avanzaron las gestiones eclesiásticas para su beatificación.

La Basílica de Luján y su importancia para la Argentina

Con el crecimiento de la devoción, fue necesario construir un templo que pudiera recibir a cada vez más creyentes. En 1889 comenzó a tomar forma el proyecto de la actual Basílica, impulsado por el sacerdote francés Jorge María Salvaire. El imponente edificio de estilo neogótico, con sus dos torres que superan los cien metros de altura, se convirtió en uno de los grandes símbolos arquitectónicos y religiosos del país.

La construcción se completó en 1935. En 1887, la imagen había sido coronada canónicamente por disposición del papa León XIII. Luego, en 1930, el papa Pío XI la proclamó patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay. Con el paso del tiempo, también fue reconocida como protectora de distintas instituciones, fuerzas y actividades nacionales.

Qué significa la peregrinación a Luján y por qué convoca a millones

La peregrinación juvenil a Luján es una de las manifestaciones de fe popular más multitudinarias de América Latina. Cada año, durante octubre, cientos de miles de personas recorren a pie los aproximadamente 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica.

La caminata representa mucho más que un recorrido físico. Para algunos es una forma de agradecer por un favor recibido; para otros, una oportunidad de pedir por la salud de un familiar, superar una dificultad o encontrar fuerzas para seguir adelante.

También es una experiencia colectiva: familias, jóvenes, adultos mayores y grupos de amigos avanzan juntos, se acompañan y comparten el esfuerzo. Muchos realizan el trayecto en silencio, rezando, mientras otros cantan y reciben asistencia de los voluntarios que acompañan la movilización.

La tradición recibió un fuerte impulso durante los años en que Jorge Mario Bergoglio, luego papa Francisco, era arzobispo de Buenos Aires. En 1982, además, Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice en visitar el santuario y celebrar una misa ante una multitud.

Por qué la Virgen de Luján es tan importante para los argentinos

La Virgen de Luján representa una identidad que atraviesa generaciones, provincias y distintas realidades sociales. Su imagen está presente en hogares, hospitales, escuelas, rutas y espacios públicos. Incluso personas que no practican habitualmente la religión católica encuentran en ella un símbolo de protección y esperanza.

Su historia comenzó con una pequeña imagen que, según la tradición, decidió no continuar viaje. Casi 400 años después, millones de personas siguen recorriendo el camino hacia ella. Porque para muchos argentinos, llegar a Luján no significa solamente visitar una iglesia: significa agradecer, renovar la fe y sentirse acompañados por una madre que siempre está.